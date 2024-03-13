Подразделение хабаровской поликлиники №11, расположенное по адресу ул. Краснореченская, 107а, обновлено благодаря программе модернизации первичного звена президентского нацпроекта «Здравоохранение». На капитальный ремонт четырехэтажного здания, который продолжался два года, было выделено 72,6 млн рублей.

Филиал рассчитан на оказание медицинской помощи 24 тысячам жителям Индустриального района, его могут посещать 300 пациентов за смену. Обновление позволило создать более комфортные условия для пребывания пациентов. Стоит отметить, что ремонт проводится впервые с 1975 года постройки здания. Здесь проведены архитектурно-строительные работы, заменена кровля, системы электроснабжения, теплоснабжения, охранно-пожарной сигнализации, внедрена система видеонаблюдения, введен в эксплуатацию новый лифт, организована зона ОРВИ с отдельным входом и пандусом.

Для повышения качества услуг президентский нацпроект позволил также обновить медицинское оборудование: установлен цифровой маммограф из Белоруссии и ультразвуковой аппарат высокого класса общей стоимостью 18,9 мнл рублей. Приобретены две видеостойки, шесть видеогастроскопов, четыре видеоколоноскопа и четыре моечные машины для эндоскопов общей стоимостью 36,5 млн рублей. На четвертом этаже здания открыто эндоскопическое отделение для проведения фиброгастроскопии и колоноскопии.

— Отделение, являющееся единственным для всех филиалов поликлиники, не работало с 2019 года. В течение пяти лет пациенты были вынуждены по направлению врача проходить исследования на базе других лечебных учреждений, формировались длинные очереди. Современный кабинет оборудован по последнему слову техники, будем здесь оперативно диагностировать онкологические заболевания. Это очень важно! Средства выделены из федерального бюджета, за что благодарны Правительству РФ в лице Президента Владимира Путина, — уточнила главный врач городской поликлиники №11 Ольга Костина.

В сентябре текущего года на базе поликлиники должны открыть Центр амбулаторной онкологической помощи. Уже сейчас в дневном стационаре, расположенном на втором этаже, в течение года проходят лечение 2,5 тысячи пациентов с онкологической патологией. Пациенты, прикрепленные к 11, 15 и 16 поликлиникам района, получают положенное лечение, в том числе химиотерапевтическое.

На базе подразделения работает Школа для больных с сахарным диабетом. Кабинет для занятий обновили благодаря федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом», в том числе установлена интерактивная доска. Обучение успели пройти 200 пациентов. Также на базе подразделения планируется открытие отделения реабилитации.

— Проведение капитальных ремонтов в медицинских организациях края позволяют повысить качество и доступность медицинской помощи населению. Как уточнил глава государства во время недавнего послания Федеральному собранию, главный критерий ее действенности – конкретные, видимые, ощутимые изменения в доступности и качестве медпомощи. Поэтому все предпринимаемые усилия направлены на то, чтобы отрасль менялась в лучшую сторону, медицина была «пациентоцентрична». Эта работа в крае ведется. В прошлом году проведен капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения, 8 из них завершены, другие — продолжаются, — уточнила и.о. министра здравоохранения края Инна Малинина.

Она уточнила, что, например, для размещения нового компьютерного томографа проведен ремонт отдельно стоящего здания в Троицкой центральной районной больнице Нанайского района. Также проделана огромная работа в консультативно-диагностической поликлинике ККБ им. Сергеева. В 2022 году поликлиника начала кардинально обновляться благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Капитальный ремонт, рассчитанный на четыре года, проводится впервые с момента постройки здания — 1985 года. На эти цели предусмотрено почти 285 млн рублей, работы должны быть завершены в следующем году. Произведен капремонт поликлиники поселка Ванино, амбулатории в поселке Джонка, Городской поликлиники № 5. В Советской Гавани строители привели в порядок одно из зданий ЦРБ, где находятся отделение лучевой диагностики, дневной стационар и травматологический кабинет.

В 2024 году работы продолжатся. Капитальный ремонт проведут в 26 объектах здравоохранения края, на эти цели выделен 691 млн рублей. При этом работы в 16 объектах должны быть завершены до конца года.