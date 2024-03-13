Динамичное развитие внутреннего туризма в Хабаровском крае стимулирует строительство коллективных средств размещения: гостиниц, отелей, глэмпингов. В реализации таких проектов отельерам помогают госпрограммы льготного кредитования. Новый проект по строительству в Хабаровске семиэтажного гостиничного комплекса также реализуется за счет льготного кредита на 100 млн рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

По информации министерства туризма края, в 2023 году в регионе более чем в два раза увеличился туристский поток – впервые он превысил отметку в 1,2 млн человек. При этом большая часть туристов, более 750 тысяч человек, предпочла проживание в гостиницах и отелях. Это на 40% выше, чем годом ранее. Объем оказанных платных гостиничных услуг возрос на 20% и почти достиг 3,5 млрд рублей. Значительно вырос и процент удовлетворенности доступностью объектов отдыха и туризма у жителей края.

– В развитии туризма важное место занимает современная и удобная инфраструктура, а также качество услуг. Отели, гостиницы и хостелы края – неотъемлемая составляющая индустрии гостеприимства, необходимое количество комфортных средств размещения влияет на то, с какими впечатлениями уедут от нас туристы. В настоящее время на территории края ведется строительство нескольких новых объектов, в ближайшие два года номерной фонд должен пополниться примерно на 350 единиц, а в планах к 2030 году – пополнение еще более чем на 1000 номеров, – отметила министр туризма каря Екатерина Пунтус.

Так, в Хабаровске развитие получил гостинично-развлекательный комплекс (ГРК) «Роял-Лайм»– строится третья гостиница, по площади значительно превосходящая построенные там ранее объекты. Напомним, гостиница «Роял» была введена в строй в 2009 году, в 2013 году был открыт «Лайм».

– Строительство нового комплекса началось в январе 2023 года на участке, смежном с ГРК. По проекту предполагается возведение семиэтажного здания с подземной парковкой, где на 1 и 2 этажах разместится детский центр, на 3 этаже – спортивный клуб, а на 4, 5 и 6 этажах – гостиница на 53 номера. Общая площадь комплекса – 12 тысяч кв. метров, – сообщила руководитель гостинично-развлекательного комплекса «Роял-Лайм» Анастасия Иляхина. – Уже возведен монолитный каркас, который обшили сэндвич-панелями, выстраиваются внутренние перегородки, устанавливаются лифты и лестницы. Сейчас идут работы по монтажу алюминиевого профиля под остекление атриума площадью 900 кв. м. – со 2-й по 6-й этажи. Сдать комплекс планируется в IV квартале 2024 года – I квартале 2025 года.

По комфорту номерной фонд будет отвечать всем современным требованиям: светлые уютные помещения, оснащенные удобной мебелью и техникой, площадью от 15 до 55 кв. метров.

Строительство комплекса ведется за счет кредитных и собственных средств предприятия. В 2023 году на реализацию проекта получен банковский кредит на 100 млн рублей по госпрограмме льготного кредитования МСП «1764+ПСК».

– Малый бизнес – это четверть ВРП края, содействие развитию этого сектора экономики – один из приоритетов в работе краевого правительства. Программа 1764+ПСК – одна из самых востребованных в МСП-секторе, поскольку предлагает предпринимателям гибкие условия кредитования на инвестиционные цели. Размер кредита от 50 млн рублей до 2 млрд рублей, процентная ставка по кредиту в течение первых 3 лет составляет 9% для малых и микропредприятий и 7,5% для средних предприятий. Срок кредита: до 10 лет. В 2023 году в Хабаровском крае по программе «1764+ПСК» поступило 17 заявок, выдано 10 кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей, – сообщила первый заместитель министра экономического развития края Валентина Филоненко.

В дальнейшем, отмечают в минэкономразвития края, ожидается рост спроса на инвестиционные кредиты.

– В Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что к 2030 году турпоток должен практически удвоиться – до 140 млн человек в год, а вклад туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% в год, – подчеркнула Валентина Филоненко. – Рост въездного туристского потока окажет большой мультипликативный эффект на развитие краевой экономики за счет развития индустрии туризма и гостеприимства.