В Хабаровском каре начались выборы Президента Российской Федерации. Сегодня в 08:00 на территории региона открылись все 743 избирательных участка. Всего изготовлено 950900 бюллетеней, в списках более 900 тыс. избирателей.

Выборы продлятся по 17 марта. В течение трех дней избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Всем, кто придет на выборы с детьми, вручат памятные сувениры. Подарок на участках получат и молодые избиратели в возрасте от 18 до 24 лет, впервые принявшие участие в голосовании.

В охране общественного порядка задействовано более 1900 сотрудников полиции и Росгвардии. Активное участие в обеспечении безопасности выборов принимают и сотрудники краевого ГУ МЧС. Накануне выборов спасатели проверили здания участков на соответствие требованиям пожарной безопасности. На период проведения выборов будет задействовано 1820 человек личного состава и 416 единиц техники.

В избирательном процессе также принимают участие общественные наблюдатели. Всего более 2000 человек, в числе которых: представители Общественной палаты РФ, Общественной палаты Хабаровского края, а также от кандидатов в Президенты. Предварительно они прошли курс подготовки, разработанный ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». По итогам обучения для подтверждения квалификации наблюдателей было проведено тестирование. Главной задачей наблюдателей является оценка хода голосования в соответствии с нормами законодательства РФ. Также в дни выборов работает центр общественного наблюдения, где на видеостене круглосуточно транслируется работа избирательных комиссий.

Напомним, накануне в регионе прошло досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях.