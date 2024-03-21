В начале марта Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы и оформлены на экспорт в КНР первые в этом году две партии технологической щепы объемом 320 кубометров.

Вся продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера и допущена к экспорту. На экспортный груз выдано два фитосанитарных сертификата.

Производителем и экспортером продукции лесопереработки является одно из крупнейших лесопромышленных предприятий Хабаровского края. Первой площадкой, где установили новое оборудование по производству щепы, стал нижний склад в поселке Горин Хабаровского края.

В качестве сырья используются отходы лесопиления, низкосортная древесина хвойных пород, непригодная для распиловки на пиломатериалы. Основными потребителями технологической щепы в Китае являются производители целлюлозы и бумаги.

В 2023 году из Хабаровского края в Китай управлением Россельхознадзора оформлено 800 кубометров технологической щепы.

В дальнейшем экспортер планирует нарастить объемы производства, тем самым наладить и ускорить процесс утилизации отходов лесопиления на своих производственных площадках.