К ежегодной Всероссийской акции Неделя детской книги присоединится Хабаровский край. В этот раз тема НДК – семейное чтение. В рамках акции учреждения культуры региона организуют мероприятия различного формата, которые помогут детям не только узнать о новых книгах, но и развить свои творческие способности, научиться работать в команде, общаться с другими людьми.

Так, Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина проведет фестиваль детского чтения «Книжек добрые страницы». Ежедневно в дни школьных весенних каникул в библиотеке пройдут культурно-просветительские мероприятия, литературно-игровые программы, викторины, обзоры книг, мастер-классы для юных читателей. 25 марта в открытии фестиваля примет участие современная российская писательница Екатерина Соболь (г. Москва), автор книг в жанрах литературной сказки, подросткового фэнтези и реализма. Разговор с подростками пойдет о книгах писательницы, изданных в сериях «Дарители», «Анима», «Танамор» и др.

26 марта юных читателей ждёт премьера книги дальневосточного писателя Василия Ушакова «Мостик для муравья» и литературная встреча с автором книжек о Тишке и Рыже – Еленой Неменко. 27 марта, во Всемирный день театра, состоятся литературно-игровые программы: «Путешествие в мир иллюзий «Фокус-покус» и «Такой разный театр!».

30 марта в библиотеке пройдет семейный день «Всей семьёй в книжный дом!». Детей и родителей ждут книжные выставки, настольные игры, мастер-классы и викторина «Семья на страницах литературных произведений для детей».

31 марта для детей с ограниченными возможностями здоровья состоится творческий мастер-класс «Чудеса своими руками». Кроме этого, посетители смогут побывать на экскурсии по библиотеке и по экспозиции «Дом-музей Н.Д. Наволочкина». В электронном зале ребят познакомят с виртуальными ресурсами и покажут мультипликационные фильмы.

Кроме того, презентация новой детской книги дальневосточного поэта Василия Ушакова состоится 27 марта и в Дальневосточной государственной научной библиотеке. Многим читателям уже знакомы его поэтические сборники «В нежном мире», «Тишь да гладь», «Отеческая земля», «Час свидания». Два сборника «В просторной светлице», «Еду к бабушке в деревню» написаны для детей.

Также в течение семи дней в Центральной городской детской библиотеке имени А. Гайдара будет представлена насыщенная праздничная программа. Неделя стартует с увлекательного и познавательного путешествия в «Таежные истории» вместе с дальневосточными писателями Василием Ушаковым и Еленой Неменко. В программе открытия: развлечения, викторины, выставка художников «Семейные ладошки» (работы можно забрать с собой), игротека для сообразительных, подвижные игры и многое другое.

26 марта в 10:30 состоится электронная викторина «По сказочным страницам». В 16:00 библиотека приглашает на творческую встречу «Литература в мемах». 27 марта в 10:30 пройдёт юморина «Вместе весело шагать!» по творчеству

Н. Носова и В. Драгунского. В 16:00 гостей библиотеки ждёт семейный кинозал «Отличное настроение».

28 марта в 10:30 состоится музыкально-игровая программа «Солнечное детство!». В 16:00 пройдёт семейный просмотр документальных фильмов «Планета Земля».

29 марта в 12:00 библиотека приглашает учеников 7 и 8-х классов на литературный квиз «Игры разума». 31 марта будут действовать удивительная выставка-игра «В гости к книжкам пришли игрушки!», интерактивная песочница «Волшебные превращения!».

Подробная информация о мероприятиях доступна в библиотеках районов, округов и городах региона и размещена на сайтах и в соцсетях учреждений.

Отметим, что Неделя детской книги – одна из старейших отечественных просветительских акций и крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги. В 2024 году мероприятие пройдет с 23 по 31 марта под девизом «Читает семья – читает страна» и с новой символикой, объединяющей всех организаторов и участников проекта.