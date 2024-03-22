В 2023 году индекс промышленного производства строительных материалов в Хабаровском крае составил 104,4 % к соответствующему периоду 2022 года. Наибольший рост пришелся на производство товарного бетона, которого произвели свыше полумиллиона куб. метров.

– Создание по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина промышленно-строительного кластера в крае помогло решению проблемы самообеспеченности региона строительными материалами. Кластер должен обеспечить увеличение производственных мощностей нашего региона, в том числе за счет модернизации применяемых технологий и оборудования, создания новых производственных предприятий, – отметил министр строительства края Алексей Дубов.

Как рассказали в краевом минстрое, в настоящее время участниками кластера являются 27 предприятий и организаций. В числе поставщиков компании «Мастер-плит», «Металлэнерго», «Технониколь» и др. Стройматериалы резидентов кластера приобретают и соседние дальневосточные регионы. Так, железобетонные изделия НАО «КПД «Прогресс» используются при строительстве школ в Еврейской автономной области и в Приморском крае.

В настоящее время завод «Прогресс» изготавливает новую партию усиленных ригелей для строительства школы в Уссурийске на 1 100 мест. Специально под проект приморские застройщики заказали в Хабаровске партию преднапряженных железобетонных ригелей. Главным преимуществом таких балок является способность выдерживать повышенные нагрузки без деформации или разрушения. Технологии предварительного сжатия бетона за счет растяжения арматуры применяются на заводе параллельно с классическим армированием.

Еще одну партию сверхпрочных железобетонных ригелей завод готовит для проекта строительства новой школы на 1 275 мест в Биробиджане. Также для ее возведения хабаровский завод отправил на стройплощадку диафрагмы жесткости, цокольные панели, колонны, ребристые и сейсмостойкие плиты перекрытия.

В краевом ведомстве подчеркнули, что изготовление таких изделий на заводе «Прогресс» стало возможно благодаря программе технического перевооружения и установке современной отечественной производственной линии.