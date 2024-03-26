Региональный центр инжиниринга (РЦИ), который работает на базе АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций», продолжает помогать предприятиям края освоить новые технологические производства. Еще для одной местной компании команда РЦИ разработала систему организации внутренних процессов, которая должна позволить запустить линейку продукции. ООО «Атом инжиниринг» специализируется на продаже оборудования для электросетевого комплекса на территориях Дальнего Востока, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов, занимается производством энергетического и электросетевого оборудования. Теперь же она под контролем РЦИ будет собирать дизель генераторные установки.

— Мы провели анализ работы предприятия, подобрали соответствующие инструменты, улучшающие работу производства, сформировали этапы изменений и план внедрения этих изменений в производственный процесс. Помогаем сотрудникам, которые работают на новом производстве установить, как они должны работать, кто кому какую информацию передает, в каком виде взаимодействуют и как это эффективнее всего контролировать. Уже начали работу по внедрению системы прогнозирования и контроля работ – рассказал руководитель РЦИ Андрей Слободенюк.

Сейчас компания открыла цех по производству энергетического оборудования общей площадью 600 кв м. Проект производства включает в себя три этапа. Первый — идентификация существующей системы организации производства предприятия – уже находится в стадии завершения. Второй — внедрение системы прогнозирования и контроля производства, а третий — внедрение технологической базы знаний предприятия.