Центр «Мой бизнес» Хабаровского края объявляет об апрельских планах по проведению образовательных мероприятий для бизнеса. В следующем месяце предпринимателей научат, как на телефон делать продвигающие в соцсетях фото товаров, как с выгодой работать на электронных торговых площадках, пользоваться дашбордом при анализе финансовых данных и строить бизнес- и маркетинговый планы. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

– В апреле в Центре запланированы онлайн-мероприятия, которые будут доступны бизнесу в любой точке Хабаровского края, а также очные обучающие программы, которые состоятся в двух городах: Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, – рассказала директор центра «Мой бизнес» Ксения Вязникова. – Так, например, серия вебинаров о выходе на маркетплейсы организована в формате онлайн, чтобы каждый предприниматель региона мог использовать современные торговые площадки для развития своего бизнеса.

Мастер-класс «Обучение мобильной фотографии для соцсетей бизнеса» пройдет в Хабаровске 3 апреля, в Комсомольске-на-Амуре – 9 апреля. Участники научатся делать коммерчески успешные снимки своих товаров на подручную технику – смартфон, а также обрабатывать фото с помощью программ. Затем подготовленные снимки будут размещены в соцсетях.

3 апреля онлайн пройдет мастер-класс «Дашборд руководителя. Анализ финансовых показателей». Тренеры расскажут, как дашборд, или информационная панель с ключевыми данными, упрощает проведение финансового анализа, включая анализ денежных потоков организации.

С 10 по 17 апреля предпринимателей ждет серия из четырех обучающих семинаров, охватывающая все аспекты работы с маркетплейсами. Участники получат ответы на все вопросы, связанные с реализацией своего товара на онлайн-площадках: как правильно продавать на маркетплейсах, как создавать карточки товаров, как работать с логистикой, а также как организовать полный цикл работы своего магазина на площадке.

Тренинги «Как разработать бизнес-план» пройдут в Хабаровске и Комсомольске 18 и 25 апреля соответственно. Это обучающая программа, на которой начинающих предпринимателей научат составлять качественный бизнес-план. Благодаря ему предприниматели смогут комплексно оценить свою бизнес-идею и приступить к ее реализации.

24 апреля семинар «Маркетинговый анализ, сбор информации о рынке. Исследование трендов». Когда и кому нужны маркетинговые исследования, как проводить мониторинг рынка и конкурентов, а также какие методы можно использовать – все эти вопросы подробно обсудят с бизнесменами на семинаре.

Узнать обо всех мероприятиях центра и пройти регистрацию можно на региональном сайте «Мой бизнес» www.moibizkhv.ru. Также подробную консультацию по обучению, продвижению или мерам поддержки предпринимателей можно получить по телефону горячей линии: 8-800-555-39-09.