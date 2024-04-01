Сегодня губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с командами хоккейных клубов «Амур» и «Амурские тигры» и поздравил игроков, тренерский штаб и персонал с успешным сезоном-2023/2024.

Подводя итоги завершившегося хоккейного сезона, руководитель региона отметил, что он был удачным и результативным.

— «Амур» — главная команда нашего края! Мы ставили задачу выйти и пошуметь в плей-офф. И нам это удалось! Команда приобрела огромное число болельщиков по всей стране: не только дальневосточники, жители Хабаровского края симпатизировали «Амуру». Это заслуга ваша, игроков, но тренерского штаба. Молодцы! Но задачи на новый сезон, конечно, более масштабные – выйти в плей-офф уверенно, без разгона, – заявил Михаил Дегтярев.

В этом сезоне клуб установил два собственных рекорда – первая в истории КХЛ победа в плей-офф на выезде и два выигранных матча в серии. Нацеливая на следующий сезон, губернатор выразил уверенность, что у команды все получится.

— А мы вас поддержим. И руководство Хабаровского края, и клуба сделает все, чтобы команда ни в чем не нуждалась и шла только к победам. План у нас прежний: в 2026 году – Кубок Гагарина! – напомнил глава региона.

Продолжается планомерная работа по достижению поставленной цели, к которой участвуют не только сами игроки, но руководители клуба. Уже подписаны контракты со многими игроками нынешнего состава. Планируется усиление и в лице новых хоккеистов.

Не менее удачным прошедший сезон был и для нашей молодежки. «Амурские Тигры» стали лидерами Серебряного дивизиона Молодежной Хоккейной Лиги. Клуб успешно провел регулярный чемпионат, одержав много красивых и убедительных побед.

— Вы бились, как настоящие тигры. И я вас хочу за это поблагодарить. Интерес к молодежному хоккею вырос: в наших секциях все больше ребятишек. Это в том числе и ваша заслуга. В новом сезоне желаю успеха! – обратился к «Амурским Тиграм» Михаил Дегтярев, вручив им символический Памятный знак за победу в Серебряном Дивизионе Чемпионата МХЛ.

Не осталась без наград и старшая команда. Почетным знаком «За заслуги перед Хабаровским краем» награжден первый вице-губернатор, президент ХК «Амур» Александр Никитин.

Благодарность губернатора Хабаровского края объявлена генеральному директору ХК «Амур» Роману Крамарю, генеральному менеджеру клуба Вадиму Покотило и главному тренеру Андрею Мартемьянову. К слову, наставник «тигров» отмечает сегодня день рождения. Руководитель региона лично поздравил Андрея Мартемьянова с этим знаменательным событием, подарив ему икону Божьей Матери Блаженное чрево «Хабаровская».