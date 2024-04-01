С приходом весны Хабаровский край превращается в эпицентр культурных событий благодаря флагманской инициативе губернатора «Культурные гастроли». Коллективы учреждений культуры представят свои программы в самых разных уголках региона: от Хабаровского до Тугуро-Чумиканского района.

– Инициатива губернатора Михаила Дегтярева «Культурные гастроли» открывает искусство для каждого жителя Хабаровского края, независимо от места проживания. В апреле жителей региона ждут театральные постановки, музыкальные концерты и литературные вечера от ведущих коллективов учреждений культуры, – подчеркнул министр культуры края Юрий Ермошкин.

6 апреля начнётся XIII Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. 7 апреля фестивальный день ожидает жителей Комсомольска-на-Амуре, где маэстро Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» представят программу, включающую произведения Телемана, Вивальди и Моцарта. Продолжение фестиваля состоится 8 апреля в Амурске, а затем 9 и 10 апреля – в Переяславке и Николаевске-на-Амуре.

Хабаровский краевой театр юного зрителя с 4 по 6 апреля запланировал гастроли в Ванино и Советскую Гавань. В Доме культуры п. Ванино 4 и 5 апреля публика увидит спектакль «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», также 5 апреля – постановку «Спасти камер-юнкера Пушкина». В свою очередь, в Доме культуры Советской Гавани 4 и 5 апреля пройдет показ спектакля «Старший сын», а 6 апреля – «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

Хабаровский краевой театр драмы 18 апреля на сцене Дома культуры «Юбилейный» Переяславки представит спектакли «Василиса Прекрасная» и «Мой бедный Марат».

Дальневосточная государственная научная библиотека продолжит свою миссию просвещения с литературными встречами в рамках IV краевого литературного фестиваля «Писатели родного края» и проекта «Пишущие люди». 5 апреля состоится творческая встреча в п. Корфовский, 26 апреля – в Бикине, 30 апреля – в Вяземском, а также 24 апреля в с. Богородское и 25 апреля в с. Чумикан.

А коллективы Хабаровской краевой филармонии представят свои программы в конце апреля. 18 апреля государственный ансамбль «Дальний Восток» покажет программу «Косы Чольчинай» в Советской Гавани, 19 апреля – в рп. Ванино. Творческое объединение «Солисты филармонии» с 21 по 26 апреля выступит в Комсомольске-на-Амуре, п. Эльбан и Амурске с музыкальным спектаклем для детей по одноименному произведению С. Михалкова «Дядя Степа».

Напоминаем, что проект «Культурные гастроли» является частью проекта «Край комфортного проживания», включенного в Стратегию развития Хабаровского края до 2026 года.

Кроме того, со 2 по 5 апреля по инициативе Министерства культуры России при поддержке ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» и правительства Хабаровского края артисты Хабаровского краевого театра драмы выступят с благотворительными концертами для участников СВО в Уссурийске и Владивостоке. В рамках концертов прозвучат песни и стихи о Родине, родных людях и мирном небе над головой, о любви и разлуке. Культура и искусство формируют человеческую душу, пробуждают чувства, помогают увидеть что-то важное. Эти концерты, помимо эмоций благодарности, должны отразить мысли, чувства и ценности участников коллектива и выразить единство с теми, кто сейчас на передовой.