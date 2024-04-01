Стартовал новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере кибербезопасности «Цифровой ликбез». Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России и помогает школьникам сформировать навыки цифровой грамотности. Это соответствует задачам президентского нацпроекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку квалифицированных ИТ-кадров.

Как рассказали в министерстве образования и науки края, «Цифровой ликбез» включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

Материалы сезона посвящены теме беспарольных способов входа в аккаунты. Благодаря проекту школьники узнают, как правильно защищать данные в сети Интернет от злоумышленников, какие технологии обеспечивают конфиденциальность и как построить карьеру в сфере информационной безопасности.

Познакомиться с материалами и больше узнать о цифровой безопасности школьники края смогут как дома онлайн, так и на занятиях в школах региона. Видеоролики доступны до 26 апреля на сайте проекта.

Напомним, просветительский проект «Цифровой ликбез» реализуется уже второй учебный год. В течение года выходит несколько сезонов, каждый из которых организован с одним из партнеров. В пятом сезоне этого учебного года партнером проекта стала компания «VK».