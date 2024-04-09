Он состоится 16–18 мая на площадке арены «Ерофей».
В рамках форума пройдут специализированные выставки «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона», «Энергетика. Энергосбережение», «Автоматизация. Безопасность Связь», «ТЕХНОДРЕВ. Дальний Восток», «ТРАНСПОРТ. Техника. Сервис. Перевозки».
Новинка этого года – выставка «ГОРНОЕ ДЕЛО. Оборудование. Технологии. Спецтехника».
«Горнодобывающая промышленность играет значительную роль в экономике Хабаровского края. Для профессионалов этой сферы важно быть в курсе современных тенденций в научных исследованиях и разработках новой техники и оборудования, получать и делиться практическим опытом и знаниями. Специализированная выставка – это возможность получить доступ к новым практикам, узнать за короткий промежуток времени большой пласт полезной информации, ознакомиться с новинками техники и оборудования», – сообщают организаторы «ТЕХНО ЛЕТО» –«Хабаровская международная ярмарка».
На форуме горожане смогут увидеть новинки техники, которую в повседневной жизни не встретить на улицах города. Внутри здания разместятся участники с продукцией меньшего формата. Также пройдут круглые столы, отраслевые конференции, презентации для профессионалов.
Форум является традиционным местом встречи представителей бизнеса, науки, административных структур и по праву пользуется заслуженным авторитетом у специалистов, как эффективная демонстрационная и дискуссионная площадка.
Эта запись была опубликована 09.04.2024в 14:18. В рубриках: Общество.
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