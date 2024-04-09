Первые юные жители Хабаровского края, страдающие сахарным диабетом I типа, обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). По решению Президента России Владимира Путина в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом» на приобретение дорогостоящих систем региону на текущий год было выделено около 34,6 млн рублей из федерального бюджета, 8,6 млн рублей добавил региональный бюджет.

Финансовая поддержка направлена на обеспечение системами НМГ детей в возрасте от 2 до 17 лет включительно. Постоянный контроль уровня глюкозы в крови критически необходим для коррекции дозы вводимого инсулина. В отличие от классических глюкометров с тест-полосками, системы НМГ используют подкожные сенсоры, работающие длительное время. Эти приборы обеспечивают круглосуточный мониторинг уровня глюкозы и помогают вовремя заметить его снижение или повышение. Использование таких приборов позволяет значительно улучшить качество жизни семей, воспитывающих детей с сахарным диабетом I типа. Также речь идет и об экономии средств пациентов и их законных представителей, так как одна система НМГ стоит порядка 6 тысяч рублей, функционирует на протяжении двух недель, затем подлежит замене.

В настоящее время в регионе на диспансерном учете состоит 417 детей с сахарным диабетом I типа.

— Существует стандарт оказания медицинской помощи, учитывая который врачи определяют необходимость использования систем НМГ у того или иного пациента. В минздраве края разработан порядок обеспечения детей данными медицинскими изделиями. Пациенту или его законному представителю необходимо обратиться к лечащему врачу-эндокринологу, который в случае необходимости использования системы, выписывает рецепт на ее получение. Выдача систем НМГ осуществляется на три месяца, этот период позволяет понять, насколько система НМГ требуется конкретному пациенту. Необходимость оценивается на основе показателей, расчетов системы, – уточнила начальник отдела лекарственного обеспечение минздрава края Светлана Ремешило.

Существует еще одно преимущество использования системы НМГ – врач имеет возможность контролировать показатели дистанционно, корректировать терапию, проводить консультацию.

Например, у десятилетнего Богдана сахарный диабет I типа диагностировали два года назад. Заболевание настигло внезапно – резко похудел, появились жалобы.

— В первые месяцы кололи пальчики, ребенку было больно писать. Потом самостоятельно начали приобретать системы НМГ. Мы очень рады нынешним изменениям, приятно, что государство заботится о детях. На днях установили систему – прибор удобный, наглядная картинка – видно, как поднимается и опускается сахар. Очень удобно контролировать состояние ребенка, отслеживать показатели, когда он спит, для этого не нужно его будить, также во время тренировок, когда сын занимается карате, плавает в бассейне. Благодаря таким инструментам, сын ведет активный образ жизни, – рассказала мама Богдана Анастасия Золотарева.

Всего в 2023–2024 годах Правительство России рассчитывает направить более 5,1 млрд рублей регионам на обеспечение портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы детей, больных сахарным диабетом I типа.