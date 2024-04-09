Флагманский проект губернатора Хабаровского края «Дом дальневосточника» пополнился еще одним производителем — компанией «Фьорд». Теперь в проекте участвуют восемь региональных подрядных организаций, которые готовы построить дома для всех желающих.

Флагманский проект «Дом дальневосточника» с участием АО «ДОМ.РФ» был инициирован губернатором Хабаровского края для стимулирования развития индивидуального жилищного строительства. В октябре 2023 года состоялся релиз флагманского проекта на платформе «СТРОИМ.ДОМ.РФ», на этом же сайте можно найти разные проекты домов. На сегодняшний день на платформе аккредитованы восемь региональных подрядных организаций.

Как уточнили в краевом минстрое, компания «Фьорд» специализируется на строительстве качественных малоэтажных домов, с фокусом на индивидуальные потребности клиентов. Компания зарекомендовала себя с положительной стороны и создает прочные, красивые и функциональные жилища, которые станут идеальным пространством для любой семьи. При строительстве будут использоваться высококачественные материалы от хабаровского завода КПД «Прогресс», что должно благоприятно отразиться на цене самого дома.

Министр строительства края Алексей Дубов отметил, что в 2024 году ожидается большой спрос на строительство индивидуальных жилых домов.

— Тенденция последних трех лет показывает стабильный рост индивидуального жилищного строительства. Он составляет порядка 80% с 151,5 тыс. кв. метров в 2021 году до 273,4 тыс. кв. метров в 2023 году. Все больше жителей края хотят жить в своих домах, — отметил Алексей Дубов.

Все, кто желает построить дом в рамках проекта «Дом дальневосточника», должен самостоятельно заполнить заявку на портале «СТРОИМ.ДОМ.РФ». Выбрать проект индивидуального жилого дома. Заявка на участие с портала поступает на электронную почту подрядной организации, заключается договор между гражданином и компанией на строительно-монтажные работы. Одновременно необходимо сделать выбор региональной поддержки (льготный кредит). В этом случае заявка на участие с портала поступает на электронную почту Банка ВТБ, заключается договор на выдачу кредита. Строительный надзор осуществляет в рамках заключенного договора между гражданином и АО «Застройщик.27». После заключения договора начинается строительство и передача индивидуального жилого дома гражданину. В число обязательных условий входит: наличие земельного участка в собственности, а также первоначальный взнос.