В Хабаровском крае завершились первые в этом году масштабные учения добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Слет проходил в течение четырех дней и объединил более 60 добровольцев из 6 регионов Дальневосточного федерального округа: Сахалинской и Амурской областей, Республик Бурятия и (Саха) Якутия, Забайкальского и Хабаровского краев.

Масштабные учения проводились при поддержке МЧС России и при участии МВД РФ и Следственного комитета России.

– Сегодня у нас прошел заключительный этап учений волонтеров, который подразумевал отработку поиска условно пропавшего человека. По моему мнению, ребята отработали на «максимум», исходя из тех знаний, которые они приобрели в ходе теоретических занятий, – отметил руководитель департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального Центра Гиорги Булиа.

Условный поиск проходил по легенде: муж с женой ехали из детского лагеря «Энергетик» в пригороде Хабаровска в сторону Осиновой речки, машину оставили на дороге и решили пойти в лес. Вскоре заблудились. Жену мужчина оставил на месте, предполагая, что сам быстрее найдет дорогу обратно, но вскоре упал, подвернул ногу и двигаться не смог, позвонил в «112».

Для отработки ситуации были созданы 7 поисково-спасательных групп, которые выдвинулись на поиски, чтобы найти и спасти пострадавших. Спустя 4 часа волонтеры нашли условно потерявшихся, оказали им первую помощь и помогли спасателям МЧС России эвакуировать их из леса.

– Вам как волонтерам большое искреннее спасибо за ваше стремление участвовать в вопросе спасения и за то, что вы посвящаете свое личное время этому благородному делу. По сути, все службы, которые занимаются той или иной деятельностью, объединены единой миссией – спасением людей. Поэтому большое всем спасибо! Мы все вместе делаем одно дело, – подчеркнул представитель Центрального аппарата МЧС России Илья Булыгин.

По итогам учений волонтеры получили сертификаты от Национального Центра. Для многих добровольцев учения – это отличная возможность для развития навыков поисковой работы внутри своих региональных отделений.

– Сложно, вода по колено, но непреодолимое желание пойти дальше и искать человека. Душа рвется помочь. Если у меня есть такая возможность, у меня есть руки, ноги, я могу спаси кого-то – значит, я иду, – поделилась мнением волонтер из Хабаровского края Дарья Ганина.

После Хабаровского края эстафету масштабных сборов волонтеров-поисковиков примет Камчатский край. Учения добровольцев там пройдут с 18 по 21 апреля. Кроме того, сборы волонтеров Национального Центра в этом году также состоятся в Иркутской, Московской, Мурманской и Калининградской областях.

Отметим, ежегодные учения волонтеров Национального Центра помогают совершенствовать навыки и умения поисковиков, увеличивают эффективность их работы и позволяют отладить взаимодействие с силовыми структурами. Программа обучения разработана таким образом, чтобы навыки поисковой работы смогли приобрести как начинающие добровольцы, так и опытные волонтеры.