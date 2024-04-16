Вопрос готовности к туристическому сезону «Лето-2024» рассмотрели сегодня на расширенном заседании президиума Правительства Хабаровского края.

Как рассказала министр туризма региона Екатерина Пунтус, работа ведется по нескольким направлениям: это подготовка новых туристических маршрутов, развитие туристической инфраструктуры, популяризация событийных мероприятий. На эти цели в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Хабаровскому краю выделена федеральная «Единая субсидия» в размере около 73,5 млн. рублей. А с учетом средств регионального бюджета совокупные вложения на поддержку тур отрасли составят 89,4 млн. рублей.

— Этим летом для жителей и гостей края доступны более 150 экскурсий и маршрутов различной продолжительности и степени сложности. В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, особый акцент делается на семейные путешествия и туры, в которые можно отправиться вместе с детьми. Особое внимание уделяется исполнениям поручений главы государства. В послании Федеральному Собранию в феврале текущего года Президент подчеркнул, что в инфраструктуру экологического туризма должны быть включены эко тропы и пешие туристические маршруты. Этим летом мы запустим один из таких проектов – благодаря реализации инициативы «Туристическая тропа к скалам Пяуса» будет благоустроен маршрут к одной из известных природных достопримечательностей края – Анюйским столбам, — сообщила Екатерина Пунтус.

Ведется работа и по исполнению поручений губернатора края Михаила Дегтярева, а именно – организации бесплатных путешествий для школьников. Летом этого года за счет средств регионального бюджета планируется организовать поездки для детей преимущественно из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. На эти цели будет выделено более 12 млн рублей.

— Не менее важным для нас является развитие международного туризма. Недавний мониторинг, проведенный нами среди туроператоров, специализирующихся на китайском направлении, показал, что в навигацию текущего года ожидается рост трафика безвизовых туристов. Летом прогнозируется приезд не менее 20 тысяч гостей из КНР, половина из них прибудет через международный речной пункт пропуска Фуюань. Власти приграничного китайского города отмечают высокий интерес к посещению Хабаровска со стороны туристов из КНР. Чтобы организовать прием на самом высоком качественном уровне, решаем проблему нехватки гидов-переводчиков со знанием китайского языка, — подчеркнула Екатерина Пунтус.

По распоряжению губернатора за счет средств госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» организуют курсы для специалистов со знанием китайского языка. Их бесплатно обучат основам экскурсионного дела, включая краеведение и методику организации экскурсий.

Также для качественного приема китайских туристов глава региона Михаил Дегтярев поручил минтрансу и минтуризма края подготовить предложения по постановке российских судов на международную речную линию Хабаровск – Фуюань уже в этот навигационный сезон. Еще одна задача профильным министерствам – совместно с администрацией Хабаровска и ДВЖД решить вопрос по организации круглогодичной работы уникального музея истории Амурского моста, который сейчас принимает туристов только с мая по октябрь.