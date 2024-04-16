Перспективы сотрудничества и реализацию совместных проектов обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и управляющий директор, член совета директоров УК «Инфратех Концессии» Андрей Шишкин. В числе первоочередных – восстановление ДК «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре

Сегодня компания входит в контур госкорпорации «РОСТЕХ» и специализируется на реализации инвестиционных проектов «под ключ» на условиях государственно-частного партнерства: от поиска объектов, разработки финансовой модели проекта, подготовки архитектурно-технической документации до организации строительного процесса и стадии эксплуатации.

— Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает: «Дальний Восток — это колоссальный регион с небольшим количеством населения и с огромным потенциалом. Безусловно, это стратегический интерес страны: не просто удержать его, а развивать этот регион и ставить его ресурсы на пользу государству». Именно этим в Хабаровском крае и занимаемся, — отметил Михаил Дегтярев.

Для достижения поставленной цели региональные власти активно привлекают в субъект инвесторов не только для реализации крупных инфраструктурных, бизнес-проектов, но и для создания и развития общественных пространств и социально значимых объектов. Среди таковых – дворец культуры «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре. В настоящее время любимое место отдыха и досуга нескольких поколений комсомольчан, объект культуры муниципального значения не функционирует: в 2003 году пожар серьезно повредил здание.

— Восстановление ДК «Судостроитель» с сохранением его функций и значения, но с новым качеством благоустройства и услуг — одна из ключевых задач правительства края и вклад в улучшение качества жизни людей, — подчеркнул губернатор, пояснив, что реновация дворца культуры вошла в мастер-плана развития города Юности.

Один из механизмов реализации проекта – концессионное соглашение.

Стороны договорились в ближайшее время совместно сформировать предложения по сотрудничеству, уделив особое внимание проекту возрождения легендарного дворца культуры.