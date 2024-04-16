В Дальневосточном федеральном университете состоялось итоговое мероприятие программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030» под руководством Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. В нем приняли участие наставники программы – главы дальневосточных регионов, представители региональных органов власти и выпускники. Они подвели итоги II потока, обсудили трудоустройство выпускников на госслужбу, а курсанты поделились личным опытом.

– Девиз нашей программы – «Время сильных». Это про людей, готовых пойти туда, где трудно. Более шестидесяти воспитанников программы уже служат людям в различных дальневосточных регионах – в муниципалитетах, региональных министерствах, университетах, институтах развития. Уверен, что выпускники программы предложат новые, нестандартные решения острых проблем, сдерживающих развитие Дальнего Востока, и успешно справятся со всеми вызовами, опираясь на полученные знания, опыт и силу духа, основанную на патриотизме, любви к России, – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Напомним, что годовая образовательная программа состояла из 8 модулей, которые обеспечили полное погружение в работу государственных структур и регионов ДФО. Они были направлены на получение как фундаментальных знаний в сфере госуправления, экономики, регионоведения, так и на освоение прикладных инструментов решения государственных задач. В формате стажировок курсанты получили возможность на собственном опыте прочувствовать условия, сложности, специфику, в которых живет каждый из регионов Дальнего Востока. Слушатели программы принимали участие в рабочих встречах и совещаниях с участием руководителей министерств и ведомств, представителей бизнеса, познакомились с работой на местах в муниципальных образованиях.

По заказу регионов в проектной деятельности курсанты разрабатывали 7 тем, имеющих прикладное значение для развития Дальнего Востока. Итоговой аттестацией программы стала защита проектов перед Главой Минвосторазвития России, губернаторами и зампредами правительств регионов ДФО, а также отраслевыми экспертами.

В числе выпускников II потока Алексей Швецов из Хабаровского края. По мнению Алексея, создание управленческой сетки, мощного кадрового каркаса дальневосточных управленцев – главный эффект программы.

– «Муравьев-Амурский 2030» дает очень хорошие горизонтальные связи. Наша нынешняя команда насчитывает около 50 человек, столько же выпускников первого потока. Когда поступает какая-то задача, каждый получает поддержку от товарищей по программе. Я уверен, мы и дальше будем единой сплоченной командой, прошедшей довольно непростой этап обучения, – поделился мнением Алексей Швецов.

Добавим, что программу реализует АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и экспертном сопровождении школы управления Сколково, ДВФУ и Президентской академии.

В 2022 году состоялся первый отбор, конкурс на программу составил 50 человек на место. Программу завершили 47 курсантов. В 2023 году состоялся второй набор, конкурс составил 60 человек на место. Программу завершили 49 выпускников. На третий поток программы конкурс составляет 80 человек на место. Отбор завершится в мае 2024 года. От Хабаровского края на участие в программе претендуют 194 человека, регион вошел в число субъектов-лидеров по количеству заявок.