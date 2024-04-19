С каждым днём жизнь полна самых неожиданных предзнаменований, особенно преобразований в образовании, даже с вывертом и наоборот. Главный министр страны выделил бюджетные, то есть, народные деньги каждой школе на материально-техническое обеспечение учебного процесса. В отличие от других временных интервалов, на этот раз в секретном циркуляре указана ушедшая адресная денежная сумма, как говорится, «всем сёстрам по серьгам», одинаково, с целью определения что дошло, а что украли. Помните классику жанра из Короны Российской империи «шеф появится в последний момент, он законсервирован», так и циркуляр опубликуют ровно день в день, 1 сентября 2024 года. Скоро экзамены. Прошли отборочные соревнования «олимпиады возможностей» для инвалидов, обучающихся детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, от 15 лет и старше. Рассказ «Столярный скандал Абилимпикса» – это просто жесть! На эти и другие вопросы читателей «Хабаровские новости» отвечает наш постоянный эксперт Сергей Роща. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!», поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! С прошедшим на днях праздником, Днём противовоздушной обороны страны!

С.А. Спасибо за поздравления и, здравствуйте!

С.С. О писательской деятельности поговорим вскользь. Начнём с денег! Так как, в образовании деньги воруют? Тут информационный вброс переполошил весь микрорайон «Строитель», в этом году школу не сдадут в эксплуатацию. Что ответите?

С.А. Если про деньги, то «цыплят по осени считают». Что касается школы, то бетонные сваи торчат, люди работают, а там посмотрим. Немного, как версия, отвлечёмся. Когда при губернаторе Ишаеве задумали строить Дворец спорта для русского хоккея, выбрали место пересечения улиц Краснореченская и Юности. Сделали проект, расчёты и так далее, а это деньги и немалые. Но, когда часть денег, на бумаге, была освоена, вдруг обнаружили радиационные излучения. Причина простая, раньше здесь были авиационные склады и, чтобы не возить на утилизацию содержащие фосфор излучающие приборы, решили всё закопать в землю. С годами местность заросла кустами и деревьями, образовалась парковая зона отдыха. Проектировщики, наверняка знали о таких подводных камнях, но деньги на проведение якобы радиационных излучений выделили. А проводили или нет, мы не знаем, как не знаем, куда делись деньги. Нашли новое место, возвели коробку. Обнаружили трещину! Только вот, почему-то проектировщики не знали, что здесь раньше было русло реки, по которому сплавляли лес лесоперерабатывающему комбинату, где сегодня Краевой центр образования. И опять «давай, мочало, начинай сначала». С 23 марта 2010 года из окон квартиры три с половиной года наблюдали одинокую недостроенную конструкцию, потом начали ударными темпами возводить. Арену открыли 18 октября 2013 года. Вот и прикидывайте, сколько денег можно украсть на таком вполне законном «носовом платке». С космодромом такой финт не удался, посадили в тюрьму. До прихода Министром Обороны Анатолия Сердюкова, в каждой воинской части, воровать деньги было нормой, потом всё резко прекратилось, была налажена чёткая финансовая система и, сегодня не воруют. Ревизоры жировали!

С.С. По старой дружбе предложили бы Анатолию Эдуардовичу на время побыть министром образования.

С.А. Встречались в июле 2012 года на Курском вокзале. Сказал, не предлагали, направляют в авиацию формировать надёжную финансовую систему.

С.С. Так достроят школу в этом году?

С.А. Если идёт простой, здесь два классических варианта, первый, ищут возможности, как найти новые деньги, чтобы не сесть в тюрьму. Как сделать? Отстёгивать «с миру по нитке». И, второе, ошибка с выбором места строительства, например, подземные воды, болото и так далее. Деньги, как и вода, в любом состоянии, имеют свойство капать, смотря, в чей карман. Кажется, я сказал свой афоризм, надо патент получить.

С.С. А что? Хорошая версия для повести! А может и романа школьной тематики получится.

С.А. Пока работы хватает, завершаю повесть «Жидовские бомбилы», начал роман, в сюжете операция связана с трубой. Опубликовали первую главу под моим авторством. Два детектива в издательстве готовятся к печати, три уже продаются под разными авторами, каждому сделал свой стиль изложения.

С.С. В школе хоть что-нибудь появляется?

С.А. По этой Президентской программе под номером пять меня включили в школьную комиссию по приёму оборудования и другого имущества на склад. В школьной мастерской для мальчиков на своём месте стоит фрезерный станок с числовым программным управлением и вытяжка к нему. На подходе станок лазерной резки по дереву с числовым программным управлением. Идёт полным ходом переоборудование кабинета информатики, скоро начнут ремонтные работы в школьной мастерской для девочек. Процесс идёт! Детей надо учить правильно!

С.С. Как продвигаются просветительские деяния?

С.А. Готовимся к экзаменам. Ещё в сентябре хозяева помещения набрали группы по десять человек, умные дети только одиннадцатых классов из разных школ Хабаровска. Со всеми занимаюсь сам лично, сложными заданиями, такой углубленной тематики в школах нет, это не репетиторство, во времена советского периода назвали бы лекториями. С 17.00 до 19.00 моё время. В понедельник один час истории, потом обществознания. Во вторник по часу физики и математики. Среда заполняется черчением и литературой. На четверг живопись, холст масло и шахматы. Для пятницы определили два часа проектной деятельности, час только для восьмых классов и, потом час для всех желающих, есть три человека из техникума, направления разные, особой популярностью пользуется шахматная тематика, здесь текучка, сделали проект и приходят другие. Все занятия провожу сам лично по всем предметам. Единый государственный экзамен дети сдают хорошо, поступают учиться в Москву и Санкт-Петербург.

С.С. Работаете на вынос кадрового резерва края?

С.А. Меня позвали, я работаю, куда поступают, не моё дело, платят хорошо на банковский платёжный счёт, контроль со стороны налоговой инспекции есть, привозят, отвозят.

С.С. Телеканал «Губерния» и городское телевидение «Хабаровск» на днях делали репортаж о подготовке обучающихся детей вашей школы к «олимпиаде возможностей», известное как «Абилимпикс». Не буду спрашивать про успехи и неудачи детей. Вы написали рассказ «Столярный скандал Абилимпикса». Неужели сюжет основан на реальных событиях города Бараховска? И что легло в основу рассказа? Что дало повод возбудить уголовное дело в защиту прав и свобод обучающего ребёнка-инвалида? Сейчас никого обвинять не надо, изложите факты, а читатели сами сделают свои выводы.

С.А. Хорошо. Только факты. Для подготовки к участию в соревнованиях мне выделили двух мальчиков из шестого класса, слабослышащих и тяжёлыми нарушениями речи, на столярное дело. Так как участие в таких соревнованиях для меня редкость, то я внимательно изучил предыдущие мероприятия и, пришёл к выводу, что в основе всего столярного дела соревновательной программы шиповые соединения древесины и соблюдение мер безопасной работы. Начиная с декабря с помощью стамески, столярной ножовки и киянки мальчики учились делать шипы, проушины, «глухие гнёзда» и «ласточкин хвост». Куча материалов ушло на учёбу, даже родители покупали в Леруа Мерлен. В начале апреля 2024 года пришло задание для проведения отборочного тура. Также сообщили, что заявлено пятнадцать участников, отбирать на краевые соревнования будут пять лучших участников. В задании также были картинки с необходимым материально-техническим обеспечением, какие должны быть, и, требования по соблюдению мер безопасности при выполнении работ. До 15 апреля 2024 года надо было снять видео и отправить главному эксперту. Каждый представитель обучающего ребёнка также считался экспертом на этих соревнованиях. Видео прислали только семь школ, где учатся дети с ограничениями по состоянию здоровья, кроме Хабаровска, ещё Комсомольск-наАмуре, Переяславка, Ванино, Советская Гавань, Амурск и Николаевск-на Амуре. Остальные отказались участвовать за неимением требуемого материально-технического оборудования или болезни участника.

С.С. Какой механизм реализации?

С.А. В субботу с 09.15 до 10.20, на пять минут делали небольшой перерыв под видеозапись в связи с усталостью участника, сняли непрерывный полный цикл видеосъёмки на две видеокамеры от показа часов перед участником и за его спиной, до уборки рабочего места.

С.С. И что требовалось сделать?

С.А. Начиналось всё с того, что представитель города юности объявил о болезни главного эксперта и принял обязанности главного эксперта. Прислал таблицу, по которой каждый эксперт должен оценивать видео других участников, кроме своего участника. Перечень требований включал следующие пункты: вид изделия спереди, вид изделия сверху, линейные размеры, зазоры соединения шипа УК-1, плотность соединения шипа УК-1, зазоры соединения «ласточкин хвост», плотность соединения «ласточкин хвост», фаска, шлифование. Максимальное количество баллов пятьдесят. И всё! Девять наименований из одиннадцати, как требовалось ранее. В этой оценочной таблице полностью отсутствовала графа соблюдения мер безопасности, новоявленный руководитель экспертной группы её просто убрал. Не имеет значения, кто убрал, но она была в техническом задании. Ещё отсутствовала графа уборки рабочего места.

С.С. Как я понимаю, для детей с инвалидностью по рождению безопасность и есть главное действие, которое участник должен соблюдать. Что было дальше? Что надо соблюдать? Что конкретно требовали?

С.А. Первое: обязательно должен быть столярный верстак установленного образца, по стандарту, как на картинке. Мы оказались единственными, у кого такой был в наличии. Остальные участники выполняли свои задания на слесарных верстаках, где тиски для обработки металла, что есть нарушение. Второе: часы, с помощью которых участник должен контролировать время, размещаются перед ним, и, позади часы для контроля со стороны экспертов. Часы оказались только у нас. Третье: видеосъёмка должна вестись непрерывно с одного места, так, чтобы видно было все детали изделия одновременно в целях исключения подмены, например, заранее изготовить хороший вариант руками учителя и потом показывать как окончательный результат деятельности.

С.С. Как я понимаю, главное действие заключается в контроле над деталями изделия, они должны быть постоянно на виду, должны быть видны часы и рядом никаких посторонних лиц.

С.А. Правильно. Так было только у нас. Остальные снимали, приближали, удаляли, наблюдались перерывы, некоторые комментировали и подсказывали, что надо сделать, исправляли ошибки.

С.С. Даже так?

С.А. Четвёртое: все работы стамеской и киянкой необходимо выполнять строго в защитных очках. Так делал только наш участник. Пятое: убирать сметать лишнюю древесину, стружку и опилки только небольшой кистью, чтобы не получить занозу. Наш участник эти требования соблюдал. Остальные всё сметали пальцами рук. Шестое: соблюдение рабочей формы, халат выглажен, под ним футболка синего цвета, на шее висит бейджик с фамилией, именем, отчеством. Так было только у нас! Если брать исполнение столярных соединений, то наш участник делал всё на виду в соответствии с техническим заданием, соблюдались все виды, размеры, зазоры и плотность соединения. Мы были единственные, кто показал раскладку инструментов их уборку и полную уборку рабочего места до исходного состояния.

С.С. Ужас! Такое несоблюдение мер безопасности гарантированно определяет дисквалификацию всех участников, кроме Хабаровска! Как проходил процесс?

С.А. Я сразу первым выставил всем участникам свои баллы, добавил графу по технике безопасности и туда внёс минус пять баллов, как в Инструкции. Ждал недолго. Первыми откликнулся эксперт из Переяславки. Смотрю, Хабаровск, там 43 балла, думаю, многовато, даже я сам столько бы не поставил. И, тут! К моему удивлению, другим участникам он выставил больше чем нам и мы в его оценочном листе на последнем шестом месте. Часа через два началось самое интересное действие, каждый из экспертов остальным ставил чуть больше, чем нашему участнику. Выше шестого места мы не поднимались!

С.С. Так это же сговор! Нарушение прав и свобод ребёнка-инвалида? Они, что, не понимают, что творят? Ради своих детей-инвалидов идти под уголовную ответственность? А родители Вашего участника знают результат?

С.А. Родители, думаю, не знают. Вопросы не задавали.

С.С. Тут дело вот в чём. Эти заговорщики нашего «мюнхенского сговора», новоявленные «евросоюза», или, как там «коллективного запада», сами того не понимая, приличную мину заложили под телеканалы «Губерния» и «Хабаровск». Мол, рекламировали школу, теперь взамен «получи фашист гранату», если переходить на метафоры, гипотезы, аксиомы и теоремы. Представьте родители подадут в суд за нарушение прав и свобод их ребёнка-инвалида, и выиграют дело, миллион не получат, но сотни две судья отстегнёт. Интересно, как поведут себя разные там омбусмены и правозащитники. Что делать?

С.А. Лично я как то не обращал на это внимание. Позвоню, Евгении Иванченко, в телеканал «Губерния», посоветуюсь. Когда-то я делал выставку живописи в Хабаровске. О парусниках России, в 1996 году, она делала телевизионный репортаж. Может, даст какой-нибудь совет.

С.С. А директор школы подала протест? Ведь в таких делах краевое управление образования может отменить результаты и самостоятельно вынести решение, с учётом изначальных требований технического задания.

С.А. Тут дело вот в чём. Я неоднократно был экспертом на олимпиадах по технологии, соревнованиях по электромонтажу, робототехнике, радиоуправляемому авиамоделизму, шахматам. Эксперт имеет полное право высказать свои жалобы, предложения и заявления до объявления результатов, что я и сделал. Кстати, там один эксперт, фамилию запомнил, Башаркин, нам поставил ноль за отсутствие фаски. Я ему отправил видео, где наш участник выполняет этот приём, оказалось, у нас две фаски. Исправили свою ошибку, извинились.

С.С. Этой фаской они все и прокололись, подтвердили своё участие в сговоре. Я вот о чём. В 2009 году делал репортаж о лучшем столяре Хабаровска Пирлик Дмитрий. Как фамилия главного эксперта?

С.А. Пирлик.

С.С. Теперь понятно, почему он свинтил на этот момент работы экспертов. Они все знали заранее, что «будут валить» Хабаровск. Главный «сделал ноги». В итоге какое место заняли?

С.А. Шестое из семи, на краевые соревнования не попали.

С.С. Есть чувство обиды, мести?

С.А. Когда у нас в школе появляются такие современные станки, на весь этот «столярный абилимпикс» с их экспертами смотрю, как на древность. Имея педагогическое образование, нельзя так по-хамски относиться к детям-инвалидам. В нашей школе на уроках технологии дети работают за станками, получают возможность освоить промышленные профессии токаря, фрезеровщика, радиомонтажника, электромонтажника, столяра-сборщика и слесаря-сборщика, а также творческие профессии декоративно-прикладного искусства. Будем учить детей правильно!

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич за педагогическую деятельность подготовки детей-инвалидов к производственной и творческой деятельности.

18 апреля 2024 года.