Завершилась международная бизнес-миссия компаний Хабаровского края в Монголию. Деловую поездку в Улан-Батор организовал Центр поддержки экспорта в рамках президентского национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Свою продукцию иностранным партнерам презентовали 5 компаний региона: ООО «Балтимор-Амур» – кетчупы, соки, овощные консервы, ООО «Ветли Восток» – мучные кондитерские изделия), ИП Лиманова Д.В. – джемы, ИП Заяц А.А. – кофе, ИП Москвитин М.В. – детские и спортивные площадки.

За 3 дня компании провели 40 B2B-переговоров и выездных встреч с потенциальными партнерами. Предприниматели пищевой отрасли встретились с дистрибьютерами и такими крупными торговыми сетями Монголии как Номин, Е-mart, Глобал Вин. По вопросам строительной отрасли прошли встречи с застройщиками и девелоперами. По итогам переговоров предприниматели вышли на первые соглашения о поставках.

— Мы встретились с большим количеством дистрибьюторов, торговых сетей. Провели достаточно успешные переговоры, уже договорились о первых поставках. Нам организовали хорошую насыщенную бизнес-программу. Есть желание участвовать в таких бизнес-миссиях снова, – рассказал основатель бренда Siesta coffee Алексей Заяц.

— С Центром экспорта мы взаимодействуем с 2018 года. Мы уже ездили на выставки во Вьетнам, Казахстан, Китай. В этом году принял решение поехать в Монголию и представить нашу компанию. По итогам трех дней у нас уже есть договоренность по одному контракту на приобретение детских площадок, произведенных в Хабаровском крае и еще 2 контракта в проработке со сроком поставки до июня этого года. Когда мы лично приезжаем, эффекта от этого, конечно, больше, – рассказал генеральный директор завода по производству малых архитектурных форм «Твой город» Максим Москвитин.

Специалисты Центра поддержки экспорта помогли участникам подобрать и найти потенциальных покупателей, организовали переговоры с иностранными партнерами, подготовили и перевели коммерческие предложения компаний на монгольский язык, сопроводили делегации переводчиками и организовали трансфер внутри принимающей страны.

— Основная цель бизнес-миссии для предпринимателя – провести переговоры с потенциальными покупателями, подробно проработать будущее сотрудничество. Представители монгольского бизнеса высоко оценили потенциал продукции пищевой промышленности и строительной отрасли Хабаровского края. Сейчас Монголия – перспективное направление для экспорта. Мы планируем активно развивать сотрудничество и помогать краевым компаниям выходить на монгольский рынок, – отметил директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края Михаил Сергиенко.

Также в рамках бизнес-миссии состоялись встречи с Торговым представителем РФ в Монголии Максимом Васильевым, с заместителем директора Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Цэндсурэн Магнайбаатаром. Центр поддержки экспорта Хабаровского края и Национальная торгово-промышленная палата Монголии заключили Меморандум о содействии, укреплении и расширении торгово-экономического сотрудничества, деловых связей между Хабаровским краем и Монголией.