Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, запущенный в 2013 году Президентом РФ Владимиром Путиным, оценивает условия для ведения бизнеса в регионах и качество взаимодействия участников развития инвестиционной среды. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед региональным правительством задачу к 2026 году войти в ТОП-20 регионов в Нацрейтинге. О том, какие шаги предприняты в крае для создания бизнесу комфортных условий, рассказали в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АНО «АПИРИ ХК»).

Главное новшество – для инвесторов появилось «единое окно» для подключения ко всем инженерным сетям. Сроки подключений, благодаря проведенной оптимизации, серьезно сократились. В 2023 году Региональным центром инжиниринга были сформированы механизмы, позволяющие уменьшить время процессов подключения. К примеру, «Зеленая папка инвестора» предполагает сокращение времени рассмотрения заявки от инвестора при подключении к инженерным сетям. Механизм «Заинтересованные сетедержатели» упростил процесс проведения проектно-изыскательских работ (ПИР) при проектировании новой трассы снабжения за счет организации комиссии сетедержателей. В качестве дополнительного механизма в рамках Регионального инвестиционного стандарта (РИС) в каждой ресурсоснабжающей организации и каждом органе муниципальной власти появились инвеступолномоченные, которые точечно смогут помочь в решении вопросов инвестора.

Как результат работы – сроки подключения к сетям газораспределения сократились с 327 до 240 дней, к электрическим сетям – со 175 до 65 дней, к системе теплоснабжения – с 300 до 235 дней, к объектам водоотведения и водоснабжения – со 165 до 92 дней.

Услугой ускоренного подключения можно воспользоваться при условии предварительного обращения инвестора в АНО «АПИРИ ХК». Агентство пройдёт весь «клиентский путь» и поможет подготовить необходимые документы, от оформления заявки до завершения работ по подключению.

— В прошлом году по поручению первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой было проведено картирование технологического процесса присоединения к электрическим сетям. Мы поняли, что хотели бы разобраться в своих бизнес процессах более детально. Обратились в АНО «АПИРИ ХК», чьи специалисты «прожили» с нами 4 месяца, зашли в каждый кабинет, к каждому сотруднику, изучили работу и составили перечень рекомендаций по изменению организационной структуры и бизнес процессов. Одними из выводов проекта стало открытие своего отдела проектирования, за которым мы могли бы смотреть и контролировать процесс, а также корректировка механизма проверки мероприятий по технологическому присоединению, что в итоге позволит значительно сократить сроки присоединения к инженерным сетям. Надо менять и меняться. Прежде всего, мы направлены на качество оказания услуг. Удобно, комфортно, для людей, – поделилась Ирина Максимова, директор АО «Хабаровская Горэлектросеть».

В 2020 году был открыт центр по работе с потребителями – одна точка входа для решения вопросов сразу по трем направлениям: электро-, тепло- и водоснабжение. На одной площадке разместились специалисты АО «Хабаровская Горэлектросеть», МУП города Хабаровска «Тепловые сети», МУП города Хабаровска «Водоканал», которые помогают не только в решении вопросов технологического присоединения к инженерным сетям, но и консультируют по частным вопросам. Центр открыт как для предпринимателей, так и для жителей города. В настоящее время идет добавление услуги газоснабжения.

Большая работа ведется по оптимизации процедур в сфере земельно-имущественных отношений. Так, в 2023 году срок получения в аренду земельного участка без торгов сократился до 111 календарных дней, с торгами – до 182, с учетом процедуры постановки на кадастровый учет. Если объект уже поставлен, срок не превышает 32 дней. В целях развития импортозамещения в крае реализована возможность получения инвесторами земельных участков сельхозназначения без торгов за символическую плату – 1 рубль. Сокращаются и сроки оформления прав собственности на объекты недвижимости. Сейчас средний срок оказания услуг по государственной регистрации прав составляет 2 рабочих дня, в электронном виде – 1 день.

При реализации инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без торгов предприниматели также могут воспользоваться региональной мерой поддержки, получив статус «Масштабного инвестиционного проекта»