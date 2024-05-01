К 21:00 (хбр) 30 апреля пожарным и спасателям удалось ликвидировать возгорание сухой растительности на острове Дачный по фронту 7,5 км. Вертолетом Ми-8 МЧС России выполнен 51 сброс воды общим объемом 153 тонны.

Накануне сотрудники МЧС России ликвидировали ландшафтный пожар по фронту около 5,5 километров. В настоящее время ликвидация открытых очагов пламени по кромке продолжается. Распространению пламени способствует порывистый ветер и большое количество сухой растительности, марей, заброшенных дачных участков и построек.

Сотрудники МЧС России обращают внимание, что чаще всего причиной ландшафтных пожаров в весенний период становится человек. Его неосторожное обращение с открытым огнём, разведение костров и сжигание травы и мусора на открытых территориях приводит к возникновению крупных возгораний. При сильном порывистом ветре пламя получает быстрое распространение там, где вовремя не была проведена очистка участков земли от сухой растительности, мусора, горючих материалов. Преимущественно это заброшенные дачные участки, пустыри, территории вдоль дорог.

В 14 муниципальных образованиях края действует особый противопожарный режим» Разведение открытого огня, сжигание травы и мусора запрещено!

Чтобы уберечь своё имущество от огня жителям края обязательно надо провести работу по очистке своих земельных и приусадебных участков от сухой травы, мусора, горючих материалов без применения огня. При этом в порядок необходимо привести не только свои участки, но и создать безопасную зону вокруг своего земельного надела или домовладения. Также на каждом участке обязательно должны быть емкости с водой, первичные средства пожаротушения.

Профилактическую работу по уборке сухостоя, очистке территорий и обновлению минерализованных полос требуется организовать также собственникам земель сельскохозяйственного и иного назначения, руководителям объектов, особенно вблизи лесных массивов, органов местного самоуправления и СНТ.