Множество вариантов для совместного семейного отдыха предлагают жителям и гостям региона партнеры губернаторского проекта «Отдыхаем в крае». Для совместного досуга можно выбрать прогулки по весеннему лесу с восхождением, поход в семейный парк развлечений или экстремальные поездки на квадроциклах. Как отметили в региональном министерстве туризма, в преддверии празднования одной из самых важных исторических дат – Дня Победы в Великой Отечественной войне – детей и взрослых приглашают на экскурсии по памятным местам.

– Ближе познакомиться с историей региональной столицы поможет интерактивная патриотическая экскурсия по Хабаровску (7+). Это увлекательное путешествие в прошлое, где можно не только узнать о подвигах предков, но и вдохновиться их мужеством и героизмом. Участников экскурсии ждут викторина и посещение памятных мест. Также они смогут посмотреть, потрогать и сфотографироваться с различными макетами оружия: пистолет Макарова, автомат Калашникова, автоматический пистолет Стечкина и другими, – рассказали в профильном ведомстве.

Экскурсия «Дальневосточная Победа» в село Волочаевка будет интересна как детям, так и взрослым (7+). Начнется экскурсия с музея истории Амурского моста, где расположены уникальные экспонаты, в том числе под открытым небом. Затем туристы отправятся в село Волочаевка, где посетят музейный комплекс «Волочаевское сражение», конечной точкой путешествия станет мемориальный вокзал «Волочаевка-1».

Для тех, кто любит непродолжительные прогулки на свежем воздухе, отлично подойдет восхождение на вершину Дубовая. Это живописная возвышенность в Вяземском районе. Протяженность маршрута всего 6 км по лесу, напоминающему парк. На вершине мало деревьев, поэтому оттуда открывается шикарный вид на село Шереметьево и реку Уссури. Поход подходит для любого уровня подготовки и детям (6+).

Туристов также приглашают отправиться в захватывающее путешествие-поход к петроглифам Сикачи Аляна (6+). Туристы погрузятся в мир культуры народов Приамурья, найдут артефакты в виде наскальных рисунков, разгадают послания древних людей. Профессиональный этнограф, археолог и гид-экскурсовод расскажет о наскальном искусстве и о народах Приамурья, их быте и традициях.

Экстремальные, но при этом соответствующие требованиям безопасности развлечения – прогулки на квадроцикле. Туристам доступны как небольшие получасовые прогулки, так и более длительные индивидуальные маршруты. За руль допускаются только взрослые (18+), пассажиры (7+). Все предусмотрено: интересные маршруты, экипировка и исправная техника. Поездки проходят в сопровождении инструктора, он поможет с прохождением сложных участков и не позволит заблудиться в лесу.

С приходом весны свои двери для детей и взрослых распахнул семейный парк развлечений в северном микрорайоне Хабаровска (0+). Здесь можно кататься на горках, прыгать на батуте, покорять мягкие лабиринты и строить башни из больших конструкторов. Гостей ждет яркая шоу-программа с акробатическими, вокальными и танцевальными номерами. Парк работает ежедневно, действуют скидки для многодетных семей, людей с особенностями здоровья, участников СВО и их семей, пенсионеров.

Подробную информацию о предложениях туроператоров можно найти на официальных страницах министерства туризма края в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники, а также в социальных сетях регионального туристского информационного центра.