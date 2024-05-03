Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе. В ходе совещания принято решение ввести на территории режим ЧС в лесах регионального характера.

Как сообщил губернатор в начале заседания, сегодня в крае складывается сложная обстановка, связанная не только с лесными, но и с иными ландшафтными пожарами.

— Лесопожарная ситуация в отдельных районах продолжает оставаться сложной. Зарегистрировано немало случаев перехода огня на земли лесного фонда. Собственники и пользователи земель, которые граничат с лесами, принимают недостаточные меры, что приводит к возникновению лесных пожаров, — отметил Михаил Дегтярев.

Также имеют место нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

Главами четырех районов – Амурского, Солнечного, Хабаровского, Ульчского – введены режимы ЧС в лесах муниципального характера.

— С сегодняшнего дня вводим режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, — заявил губернатор.

Также руководитель края поручил ограничить доступ населения на территорию лесного фонда.

— Мы должны ответственно подходить к вопросу хранения лесов, сбережения природы и защиты людей. Только оперативное принятие правильных, скоординированных решений нам позволит с этой ситуацией справиться, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Губернатор отметил, что находится на постоянной связи с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и с главой Рослесхоза Иваном Советниковым.

— Все готовы нам помочь, отказываться ни от чего не будем, — прокомментировал руководитель края.

В регион уже прибыли бригады пожарных из других субъектов страны. В ближайшее время ожидается еще группа специалистов.

В завершении Михаил Дегтярев поблагодарил всех огнеборцев.

— Это настоящие герои, которые рискуют своей жизнью, — заявил глава Хабаровского края.