Более 60 000 хабаровчан уже прошли диспансеризацию в этом году
Диспансеризация – это не только возможность проверить свое здоровье, но и шанс предупредить развитие серьезных заболеваний.
Каждый гражданин ежегодно может пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр. Записаться очень легко: достаточно обратиться в регистратуру поликлиники или воспользоваться порталом «Госуслуги».
В Хабаровском крае в 2023 году было выявлено 298 355 заболеваний, что подчёркивает важность регулярного медицинского осмотра.
«Забота о здоровье – это ответственность каждого из нас перед собой и своими близкими. Проходите диспансеризацию и будьте здоровы!» – отмечают в управлении социального развития города.
Эта запись была опубликована 03.05.2024в 14:33. В рубриках: Медицина.
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