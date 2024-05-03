Более 60 000 хабаровчан уже прошли диспансеризацию в этом году

Диспансеризация – это не только возможность проверить свое здоровье, но и шанс предупредить развитие серьезных заболеваний.

Каждый гражданин ежегодно может пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр. Записаться очень легко: достаточно обратиться в регистратуру поликлиники или воспользоваться порталом «Госуслуги».

В Хабаровском крае в 2023 году было выявлено 298 355 заболеваний, что подчёркивает важность регулярного медицинского осмотра.

«Забота о здоровье – это ответственность каждого из нас перед собой и своими близкими. Проходите диспансеризацию и будьте здоровы!» – отмечают в управлении социального развития города.