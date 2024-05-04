До конца мая на полную мощность заработает завод, построенный ООО «ДСК-Инжиниринг» в селе Некрасовка, где будет налажено производство товарного бетона до 15 тыс. кубометров в год. Из сборного железобетона можно будет в год строить от 50 до 70 тыс. кв. метров жилья либо общественных зданий.

Министр строительства края Алексей Дубов осмотрел мощности нового завода. Продукция выпускается здесь пока в тестовом режиме. Параллельно завершаются пуско-наладочные работы 1 очереди двух универсальных автоматизированных термостендов. Оборудование поставила чебоксарская компания «Рекон». Наряду с пуско-наладочными работами ведется подготовка специалистов. Все они жители Некрасовки и близлежащих сел – Ильинка и Ракитное. Финансирование инвестиционного проекта составило 670 млн рублей.

— ООО «ДСК Инжиниринг» – первая строительная компания, которая с нуля реализовала проект по строительству завода по производству железобетонных конструкций. Отрадно, что в нашем крае запускаются мощности, на которых производятся строительные материалы. Губернатором края поставлена задача вводить ежегодно до 1 млн кв. метров жилья. В прошлом году мы ввели 578 тыс. кв. метров жилья, в этом – должны сдать не меньше. Поэтому для выполнения этой задачи нам понадобятся стройматериалы, – отметил Алексей Дубов.

Установка современного оборудования позволит выпускать сборных железобетонных изделий для возведения 70 тыс. м2 зданий и сооружений в год. Кроме этого, на заводе будет налажен выпуск в год 15 тыс. кубометров товарного бетона. Эта продукция востребована не только в Хабаровском крае, но и в других дальневосточных регионах. К слову сказать, сейчас компания готовит свою продукцию для возведения школы в Уссурийске, рассчитанной на 1100 мест.

Отметим, что в апреле прошлого года компания ООО «ДСК-Инжиниринг» стала резидентом краевого промышленно-строительного кластера. Он был создан по поручению Президента России Владимира Путина. Кластер помог решению проблемы самообеспеченности региона строительными материалами. В настоящее время участниками кластера являются 27 предприятий и организаций. В 2023 году выручка участников кластера от произведенной продукции составила 9,4 млрд рублей.