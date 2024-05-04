Накануне вечером на острове Кабельный в Хабаровске был обнаружен пал сухой растительности. Незамедлительно к тушению пожара была направлена группа спасателей поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, дежурящая на острове. В связи с тем, что пал был достаточно серьезный, на остров были направлены дополнительные силы в количестве 10 спасателей на катере.

Сильные порывы ветра, большое количество сухостоя способствовали быстрому распространению огня. Усложнялось тушение и тем фактом, что огонь ушел в болотистую труднодоступную местность. Борьба с пожаром продолжалась всю ночь. Лишь к 6 утра спасателям удалось ликвидировать пожар. Его кромка составила 4 км. Дачные постройки не пострадали.

При этом всего на территории Хабаровского края за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 24 пала сухой растительности протяженность более 32 км по фронту.

Сегодня наступают выходные. Поток людей на природу и дачные участки увеличится. МЧС России призывает всех соблюдать правила пожарной безопасности! На территории края действует режим ЧС в лесах регионального характера, а также в 14 районах действует особый противопожарный режим!

Не выходите в лес! Не разводите открытый огонь! Берегите себя, свое имущество!