В Хабаровске завершился фестиваль «Плыву к мечте». Соревнования прошли в пятый раз и собрали 150 дальневосточных спортсменов с ограниченными возможностями. Их организаторами стали благотворительный фонд «Филантропия» совместно с министерством спорта края.

Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе на «Ореховой сопке», который был построен в рамках программы «Газпром-детям». Пловцы с различными нозологиями: нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуальными нарушениями, соревновались на двух дистанциях — 25 и 50 метров. Главная особенность фестиваля «Плыву к мечте» — здесь нет проигравших. Каждый спортсмен получает грамоту за участие. Ведь он уже победитель, потому что смог преодолеть себя.

Сегодня фестиваль вышел за рамки Хабаровского края. Мы принимаем представителей из Южно-Сахалинска, Владивостока, Биробиджана, Петропавловска-Камчатского, Комсомольска, Якутии. Цель фестиваля — не выявление сильнейших, а предоставление возможности ребятам быть успешными на своем уровне. Показать родителям успешность их детей. Показать ребятам, что мир не ограничивается стенами родного бассейна, что можно выезжать за пределы региона, быть успешным, общаться, дружить, — рассказала руководитель проекта и фонда «Филантропия» Наталья Шестакова-Мурзина.

Как отмечают организаторы соревнований, для детей стало доброй традицией приезжать в Хабаровск, где их всегда ждут. А для многих ребят фестиваль стал отличным трамплином для достижения спортивных успехов на всероссийских состязаниях по плаванию.

Добавим, что плавание является самым популярным видом адаптивного спорта в Хабаровском крае. Среди всех воспитанников Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школы – 43% занимаются этим видом спорта.