9 мая в зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева доставлена молодая самка амурского тигра в возрасте около 3 лет. Ранее она находилась на реабилитации в Центре «Тигр» в Приморском крае после того, как была обнаружена с серьезными травмами – переломом лапы и повреждением челюсти.

– Появление молодой амурской тигрицы в зоосаде «Приамурский» имени В.П. Сысоева – замечательное событие для края. Наш зоосад – гораздо больше, чем просто место для содержания животных. Это комфортный центр по сохранению редких и исчезающих видов дикой природы Дальнего Востока. Мы прикладываем колоссальные усилия по защите такого уникального хищника, как амурский тигр, – подчеркнул министр культуры края Юрий Ермошкин.

После длительного лечения и восстановления тигрица оказалась не в состоянии вернуться в дикую природу. В рамках программы Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕРАЗА) по размножению и сохранению амурского тигра, было принято решение передать самку специалистам Хабаровского края.

В зоосаде подготовились к приему новой тигрицы и создали все условия для ее комфортного размещения и реабилитации после травм. Сейчас её ждет 30-дневный карантин и период адаптации.

Отметим, что в зоосаде уже проживают четырехгодовалый амурский тигр Шторм и 17-летняя тигрица Ригма.