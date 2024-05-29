Глава первая «Пеленг». Хабаровский апрель, как и везде, начался «днём дураков», календарным вторником, не до смеха. Заход, три недели как, на второй год правления последнего коммунистического генсека удивил население страны вырубкой виноградников. Дальневосточный край сия «чаша» миновала по причине отсутствия таковых, как и плодородных земель для их взращивания.

Свободная торговля водкой ограничилась временным интервалом после семнадцати ноль-ноль и до закрытия отдельной торговой точки. Очередь приходилось занимать с раннего утра. В полдень при хорошей погоде растягивалась не менее чем на полкилометра.

Камчатку в полный рост накрыл «сухой закон», никакой торговли алкогольной продукцией. На территории Советского Союза появились свои «камчатские финны».

Командование отдельного центра радиоразведки особого назначения с позывным «Хвойка», и дислокацией проезжая Тополево, на восьмом километре от расположения хабаровского главпочтампа, пребывало в шоке.

— Товарищи офицеры! Два вопроса, футбол и водка, — на своего командира заместители смотрели заворожено-удивлёнными глазами, майор Голобородько кинул мимолётный взгляд в сторону шести замов своим «хохляцким» хитро-улыбчивым запорожским прищуром, продолжил, — начнём с водки.

Оглядевшись по сторонам, каждый заместитель командира проявил интерес к присутствию молодого парня спортивного телосложения в тёмно-синем костюме при галстуке с белой рубашкой. Кто он? Водка или футбол? А может и то, и другое?

С водкой понятно, за пять лет командования кабинет тридцати трёхлетнего Леонида Александровича насытился устойчивым запахом копчёного лосося и водки. А футбол здесь, каким боком?

— В связи с последними решениями коммунистической партии и советского правительства наша боевая работа наряду с хозяйственной деятельностью под угрозой. Сами понимаете, все вопросы приходится решать с помощью «жидкой валюты» и, что немаловажно, в придачу «заносить хвосты», — Лёня, так его меж себя звали все двести двадцать пять штатных военнослужащих, от трёх капитанов до рядовых солдат, из гранёного стакана глотнул колодезной воды, — хабаровский радиозавод технический спирт не берёт. У них своего завались, им водку подавай. Без ламп и всяких там радиодеталей наши «пеликаны» давно бы «двинули кони», но, пеленгация работает. Касается и приёмо-передающей аппаратуры, устройств перехвата, антенного поля. Кабельную продукцию берём у них. Больше негде! Наше полковое управление далеко, на Камчатке, Елизово. Снабжение по штату не позволяет моментально восстанавливать технику. Мы несём круглосуточное боевое дежурство по обнаружению и пеленгации вражеских самолётов-разведчиков до их захода в зону обнаружения радиолокационных станций противовоздушной обороны. Про баню для солдат молчу. Та же песня. С рыбой проблем нет, полк выручает. Но им нужна водка! У них «сухой закон»! Требуют, не то слово. Приказывают! Нам, здесь, занимать очередь ради двух бутылок водки в одни руки, как говорится, «не с руки». Продавец магазина просто так ящик водки не продаст. Главный принцип социализма контроль и проверка исполнения действует безотлагательно. Посадят! Выгоды нет. Какие будут предложения?

Шесть заместителей уставили глаза в чистые страницы рабочих тетрадей, терпеливо ждали, понимая, что командир своё решение давно обмозговал, главное, сидеть тихо и, «тишина всех спасёт», как итог, выход из такой нестандартной ситуации будет найден.

— Предложение такое, — замы облегчённо вздохнули, переглянулись, как в песне «любо, братцы любо, любо братцы жить, с нашим атаманом не приходится тужить», командир продолжил, — через две недели выборы в Тополевский сельский совет. Депутатом от нас предложим заместителя по боевой работе лейтенанта Грабова Вадима Алексеевича. Кто из вас хоть раз покупал водку, заметили, кто регулирует очередь. Кто? Правильно! Депутат! Механизм простой, в магазин десять человек запустил, сам позади, дверь закрывается, последним берёт по норме две водки, один коньяк, по одной вино и шампанское, запускает следующую десятку, а сам относит «улов» к водителю в «уазик». И, так каждый раз, через очередь. В магазин «Пилот» народу приезжает много, десять раз зайдёт, вот и считайте. Не обязательно каждый день. Главное, получить удостоверение депутата, а там рулить очередью, можно послать любого из двадцати пяти, офицера или прапорщика. Да я сам пойду! Документ показал, проверять никто не будет, ты, или не ты.

— Гениально! Командир «мозга»! Отлично придумано, — больше всех обрадовался давно «прошитый торпедой» зампотех капитан Зеленков, по такому раскладу весь технический спирт в его распоряжении, выдавать на сторону не придётся, потом искать для себя, теперь всё будет для технического обслуживания боевой техники, — все на выборы!

Небольшой военный городок с учётом семей офицеров и прапорщиков примерно триста человек приписан к почтовому отделению 682320 села Тополево. Вокруг островка с казармой, котельной, столовой, штабом, гаражом, углубленным командным пунктом управления, ремонтной мастерской, огородами, одноэтажными домами офицерского состава каждый на четыре семьи при паровом отоплении, без водопровода и с удобствами на улице, наблюдаются бескрайние сельскохозяйственные угодья с капустой, картошкой, огурцами и гордостью хабаровских селекционеров помидорами сорта «Хабаровский розовый».

Когда руководству совхоза имени Ленина сдавать излишки с полей в закрома Родины невыгодно и, чтобы не зарывать пахотой в землю, за помощью обращаются к «связистам». Буквально в один ночной присест остаточный, прилегающий к границам воинской части, нетронутый овощной урожай перекочёвывает в погреба солдатской столовой, чему рады и жёны военных отличной прибавкой к ежемесячному продовольственному пайку от минобороны.

С выдвижением депутата вопрос решился также быстро, как и с чисткой излишков совхозных полей, осталось дождаться дня проведения выборов и получить желанное удостоверение.

— Теперь займёмся футболом, наш гость Владимир Петрович Шарпан, спортивный организатор села Восточное с его опытным хозяйством. Там же располагается научно-исследовательский сельскохозяйственный институт со своими испытательными полигонами для разведения новых адаптированных к дальневосточным погодным условиям овощных культур. Сегодня массовый спорт в почёте, особенно футбол. Ласково просымо!

Ещё недавно хабаровский стадион имени Ленина рукоплескал «шестёрке», полузащитнику правой крайней бровки, сыгравшего ровно сто матчей за команду «СКА» Хабаровск, голов забил немного, всего два, зато голевых передач под три десятка наберётся с лихвой.

— Разрешите войти? Товарищ майор, старший прапорщик Поддубский по вашему приказу прибыл!

— Заходи, старшина. Как раз вовремя. Знакомьтесь, — Голобородько повернулся в сторону футболиста-гостя, ровесника по возрасту одного с ним пятьдесят третьего года рождения, — старшина по должности, старший прапорщик Поддубский Николай Алексеевич, будет моим помощником по связям с вашей организацией.

Заместитель по тылу капитан Филатов возмущаться не стал, пока незнамо, что его подчинённому предстоит делать, выгодно или не выгодно, главное, чтобы не в ущерб должностным обязанностям.

— Спортивный комитет в апреле-мае будет проводить соревнования по футболу за кубок Хабаровского края среди любительских коллективов физкультуры, — особый интерес к словам «восточного» спорторганизатора проявил старшина Поддубский, — по государственной программе развития массового спорта среди населения. Хабаровский район набрал семь команд, среди них гаровские военные вертолётчики. Для полного счастья не хватает одной команды. Здесь у вас начальником кочегарки работает Саша Гирман, житель нашего села, так вот, он говорит, что солдаты каждый день гоняют футбольный мяч. Сможете организовать команду, шестнадцать человек, по регламенту?

Равнодушие заместителей «как ветром сдуло», стало понятно, придётся озадачить командиров взводов выделить футболистов, может быть даже в ущерб боевой работе.

— По футбольным делам у нас главный специалист лейтенант Грабов. Как, Вадим Алексеевич, пойдём в поход за кубком? Люди просят, надо выручать, — командир Голобородько не стал говорить о заслугах на детских и курсантских футбольных полях молодого заместителя по боевой работе, год как перекованного из замполита, — знакомьтесь.

— Товарищ командир, докладываю. Есть футболисты, до службы в армии занимались футболом при командах мастеров Сибири и Дальнего Востока.

— Будет команда, — командир не дал лейтенанту договорить с фамилиями, кто и откуда, — кубок не выиграем, но, пошуметь, пошумим.

— Как будет называться команда?

Простой вопрос спортивного инструктора сельскохозяйственных угодий командный состав центра радиоразведки поверг в шоковое состояние. При такой постановке сразу всплывает тысячи нельзя и, только одно можно. Запреты режима секретности окончательно снял командир.

— Давайте назовём «Пеликаны», птица такая есть, любит рыбу ловить своим длинным клювом, да и мы почти все здесь рыбаки, на амурской Кривой протоке, за Матвеевкой, — о том, что аппаратура пеленгации имеет название «Пеликан» с цифровыми значениями различных модификаций, командир не сказал. Да и рыба другая, вместо карасей, касаток, окуней и щук, американские и китайские самолёты-разведчики SR-71, U-2, RS-135, — кто за такое название, прошу поднять руки. Единогласно. Команду назвали «Пеликаны». Основная форма белая, гостевая синяя. Старший прапорщик Поддубский, исполнить, обеспечить. Вопросы?

Никто вопросы задавать не стал.

(Продолжение следует).

22 мая 2024 года.

Пеликаны удачи

Сергей Роща

Роман

Хабаровск