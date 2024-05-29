Глава пятая «Судьба». Сдача Авдеевского укреплённого района прошла мимо ушей главных должностных лиц управления специальных военных операций. Генерал Вязов ни единым словом не обмолвился к подчинённым офицерам о, казалось бы, значимой потери «збройных сыл нэзалэжнойи». Для него «во главу угла» тесное сотрудничество только с английской разведкой совместно организовывать мелкопакостные жертвенные диверсии на территории Российской Федерации.

Ещё задолго до прибытия в Киев, после просмотра советского фильма 1975 года «Родины солдат» о генерале Карбышеве, английский генерал Харт постоянно ориентируется в своей деятельности на слова, произнесённые актёром Николаем Прокоповичем в роли Генриха Гиммлера «русские должны убивать русских» и, никак иначе.

Провал московской операции «Болото», заставил англичан ввести новый предмет подготовки разведчиков в своих специальных учебных заведениях, изучать «русский дух» по кинофильмам советской и современной российской эпохи, пытаясь найти разницу между русским и украинским менталитетом. Не один десяток раз на экранах военных академий мелькали кадры русских режиссерских шедевров «Обратной дороги нет», «Добровольцы», «Отец солдата», «Батальоны просят огня», «Живые и мёртвые», «Офицеры», «Блокада», «Отряд Кочубея», «Привет от Катюши», «Исчезнувшие». Увы, потомкам германских племён англов и саксов, а заодно с ними бриттам и кельтам, такой ужас европейского нацизма пережить, а главное, победить, не довелось.

«Разницу в менталитетах они, все-таки, нашли. Потянули за ниточку с меткой бывших протестных территорий поляков и, гниль душ украинских потекла оттуда рекой: Станислав, Луцк, Львов, Тернополь, Ровно. Добавились Винница, Хмельницкий, Житомир, как итог, всё дерьмо плавно перетекло в Киев. Клубок вечной дружбы Богдана Хмельницкого сам по себе размотался, — напряжение с каждым днём нарастало, ответственность могла стоить жизни, о чём генерал Вязов начинал догадываться, приходится подвергать тщательному анализу каждую мелочь, история повторяется, — точнее не придумаешь, размотался. Окончательно стало понятно с выходом на экраны русского фильма 2007 года «Ликвидация», тогда на польской территории «украинским добровольцам» всучили идеологию Стёпки Бандеры, злейшего врага поляков. Хотя, какой из больного ревматизмом идеолог, в августе сорок первого без зазрения совести, Степан грохнул сталинского дружка по войне с белополяками пленного офицера «пшеков» Кольку Сциборского, автора книги «Нация» 1925 года выпуска и, всю его писанину «украйиньського национализму» забрал себе, оставалось подставить свою фамилию «Бандэра», добавив яркие элементы гитлеровского нацизма. По его лекалам европейцы и американцы сделали больными на головы почти весь украинский народ «батько наш Бандэра, Украйина маты». Решающее слово сказали «гроши»! В этом и есть разница в менталитетах однокоренных народов. Купили «с потрохами». Сделали предателями, современными «мазепами». Теперь поздно думать, за нас думают. Именно с кинофильма «Ликвидация» в полной мере начал зарождаться современный украинский хаос, не где-нибудь, а на польской территории».

1995 год, апрель. Днепродзержинск, Днепропетровская область, Украина. Бывший директор местных «ракетчиков», выходец из «края партизанской славы брянских лесов», Леонид Данилович Кучма, 10 июля 1994 года становится Президентом Украины. Теперь понятно без слов, что «Украина – не Россия».

— Здравствуй, дорогой Дима! Ты меня узнаёшь? Должен узнать, — парень кавказской внешности, говорил с акцентом на понятном русском языке.

Дима немного опешил, минут пять старался вспомнить, кто с ним так вежливо пытается говорить, чуть вдалеке, по кругу, стояли «кавказцы» спортивного телосложения, все, как один в тренировочных костюмах тёмно-синего цвета с тремя белыми полосками от фирмы Ади Даслера «Адидас».

— Извини, не могу вспомнить, — сержант запаса Ярош, почувствовав опасность, мучительно искал возможности «сделать ноги», — напомни.

— Я тот самый Делимханов, которому ты отбил селезёнку. Инвалид, чечен, — глазами встретились, узнали, дружеских объятий не последовало, — наши старейшины решили призвать тебя к ответу за оскорбление чеченского народа в моём лице. У нас идёт война с русскими за свободу и независимость чеченского народа. Ты должен стать воином на нашей стороне, так решили старейшины.

— Про селезёнку. Ты согласился добровольно участвовать в боях без правил, не первый раз, тебя никто не заставлял. Это была не драка, а справедливый бой. Наши сослуживцы делали рублёвые ставки каждый. Организаторы таджики. И ещё. Я присягал украинскому народу, воевать на территории России за чеченцев не буду. Так что передавай привет своим старейшинам.

2003 год, август. Начальник первого отдела управления специальных военных операций полковник Вязов занимается формированием «украинских добровольцев» для отправки на войну, район боевых действий Междуречье, между Тигром и Евфратом. В первую очередь брали тех, кто засветился зверствами против русских солдат на чеченской войне. Жизненная история превращения обычного паренька Димы Яроша в матёрого головореза ошеломила видавшего виды полковника неожиданными поворотами судьбы.

— После возвращения из Хабаровска, через полгода призвали в украинскую армию. Сержант запаса, — Дима рассказывал, полковник Вязов внимательно слушал, — военно-учётная специальность стрелок-радист, командир отделения. На гражданке жизнь «била ключом», радовала. Молодость брала своё, кабаки, девки, вино, водка, пиво. Без наркоты. Пока не приехали кавказцы.

«С боевым опытом наёмного террориста, парня надо срочно брать и двигать по карьерной лестнице военнослужащего, в офицеры, — после встречи с Димой, на футбольном матче киевского «Динамо» с днепропетровской командой «Днепр», окончательно решил полковник Вязов, — как там, в песне Высоцкого «такой не подведёт». Судьба! Будем работать».

— Когда насильно привезли в Чечню, я сопротивлялся, но, не тут, то было, поговорили, после чего понял, шанс выйти живым один, беспрекословно выполнять все требования чеченских командиров, потом появились арабы, за ними пришла английская речь, — рассказ Димы с каждой минутой приводил Вязова до неописуемого удивления, так и хотелось спросить, незнамо кого. Неужели так можно? Судя по рассказу новоявленного наёмника-террориста, значит, можно, — с медицинскими терминами. Первые задания ничем не отличались от армейской службы. Для миномётов корректировка огня по рации, снайперские вылазки, а потом, не поверите, определили охранять, как потом выяснилось, европейских врачей и, не просто хирургов, настоящих живодёров человеческих органов. Слово трудно выговариваемое.

— Трансплантология, наука такая есть в медицине по пересадке человеческих органов. Врач-трансплантолог?

— Точно, точно, так оно и есть. Гол! Гол! Гол! Кто забил? Ротань?

— На пьятьдэсят пэрший хвылыни гол в ворота кыйивскького «Дынамо» забыв гравэць днипропэтровськойи команды «Днипро» Руслан Ротань, номэр, — оглушительный свист недовольства киевских болельщиков заглушил голос диктора крупнейшего стадиона Европы, никто так и не услышал повтор на русском языке.

Воспитанник полтавского футбола Руслан Ротань играл за «Днепр» всегда под номером двадцать девять, так как родился двадцать девятого числа в октябре восемьдесят первого года.

— Андрей Алексеевич! Представляете, молодой забил. Гол, просто красава! Молодец!

Эмоции молодого парня били через край, Вязов нутром чувствовал, у собеседника нет никакого желания разоблачать потрошителей раненых на поле боя солдат российской армии, нехотя отвлёкся на футбол.

— Дальше что было?

— Насколько помню, было десять бригад, — Дима немного замялся, продолжил, — нет, больше. Наверное, двенадцать. Но это не важно. У всех количество по составу примерно одинаково.

— Называй роль каждого.

— Первый по значимости, «резак», то есть, хирург. Вторым считался снайпер, коим был я. У хирурга три помощника, те, кто носят такие по высоте скамейки, термоса для почек, печени, сердца и так далее, вакуумные, держат холод долго, точно не знаю, секрет. И, в моём подчинении четверо головорезов, «санитары леса», один из них разведчик. Все бригады одеты в форму русской армии.

— Механизм реализации, в чём заключался?

Дима сидел, молча, киевское «Динамо» сравняло счёт, если верить дикторской информации, забил легионер. Вязов повторил вопрос.

— Как дело было? Да, по-разному. Разведчик «косил» под солдата русских, находил объект, неважно где, например, на посту за колючей проволокой одинокий часовой охраняет склад продовольствия. Получив информацию, бригада выдвигается на исходный рубеж. Как только я беру часового на мушку, «начальник патруля» Сашко Билый во главе «санитаров» двигается якобы по маршруту ближе к посту, хирурги располагаются недалеко от меня. Моя задача подстрелить так, чтобы компания «санитаров» Билого доставили бойца ещё живым. Верный способ попадать в горло, тогда никакого шума не будет. Вариантов много, от проверки документов у одиноко идущего солдата по городской или сельской местности до оказания первой медицинской помощи на поле боя. Работали, как часы, безотказно. Бизнес!

Стадион ревел, гнал динамовцев к воротам соперников, надо было побеждать. Воспитанник легендарного советского тренера Валерия Лобановского, в прошлом талантливый футболист, олимпийский чемпион Сеула, ныне молодой главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко ни на секунду не покидал техническую зону при футбольном поле, игра захлёстывала в полный рост.

Гол! Гол! Гол! На последних секундах киевляне вырывают победу, стадион ликует, люди радуются, на скамейке запасных никто не сидит, скачут «как угорелые», обнимают друг друга. Это победа!

— «Санитары» притащили раненого бойца. А что дальше?

Задумчиво, опустошённым взглядом, Дима смотрел на зелёный травяной в половину гектара прямоугольный массив. Зрители футбольного представления, по указанию диктора кому, куда и как идти, организованно покидали трибуны, радостно обсуждая чудесное спасение любимой команды.

— Как-то в детстве, новогодние каникулы, классе в шестом, гостил в селе у дедушки и бабушки. Видел, как пять мужиков в кирзовых сапогах вытаскивают из хлева на помост, застеленный соломою, жирную свинку, — на этот раз в его голосе чувствовался надрыв сожаления и разочарования одновременно, — вокруг помоста паяльные лампы, чугунки, кастрюли. Подошёл дедушка и, заточкой прямо в сердце, свинья повалилась на помост, струйка алой крови заиграла лучами восходящего за горизонтом солнца. Мужики схватили паяльные лампы и, пока свинья не остыла, начали смолить все части её тела, освобождать от волосяного покрова. Из вёдер облили горячей водой, значит, помыли. Потом уложили брюхом вверх, распороли живот, литровой кружкой стали черпать кровь, вырезать печень, почки, сердце, кишки, одним словом, разбирать свинью на части. Знаете, Андрей Алексеевич, когда вернулся из Чечни, казалось, что всё, освободился, живой. Война позади, впереди мирная жизнь. Может не надо никакой войны? Зачем я вам нужен?

— Надо, Дима. Надо! Тебе не надо было драться с чеченцем, да и, вообще, драться есть плохо. Было бы за что. За копейки! А я предлагаю тебе работу, за хорошие деньги, в мировой валюте.

— Вы, может быть и, правы. Ведь я ничего не умею делать, кроме как убивать. Нет профессии. Не научился, или, не научили. Судьба!

Разговор постепенно заходил в тупик. Было видно, у парня пропало всякое желание играть «войнушки», Вязов перебирал массу вариантов уговорить, а толку, «насильно мил не будешь».

«Если пойдёт в отказ, придётся согласиться и отпустить. Да, судьба сыграла с ним злую шутку, — про себя размышлял специалист по формированию украинских боевых подразделений по американским пособиям и методичкам для работы за рубежом, — надо немного отвлечься, потом вернуться к этой теме. Может и сработает. Пока даём людей на зарубежные американские войны, география обширная, за десять лет, где только не воевали наши «добровольцы», за хорошие деньги, то, говоря, словами непосредственного начальника, «крайину» подвергать всяким там государственным переворотам с последующим грабежом, не будут. После Белграда сегодня у них Багдад, потом очередь дойдёт и до России. Совсем другой ветер подул в наши паруса и, корабль «малороссов» взял курс быть подальше от «великороссов». Посмотрим, что из этого фортеля выйдет через десять лет, году так в 2013. Пока у руля Кучма, всё будет хорошо, себе в преемника вроде как наметил премьера. В Грузии неспокойно, роют под Шеварнадзе, выборы в ноябре, американцы двигают бывшего студента киевского университета, завербованного американцами Мишку Саакашвили. Самое время потрясти его дружка по университету Петруху. Интересно, когда его двинут в Президенты Украины? Двинут, обязательно двинут, просто так не вербуют. Надо «держать нос по ветру». Поливочные машины зашли в сектора, скоро будут мыть трибуны. Надо уходить».

— Предлагаю пойти перекусить, заодно отметим нашу встречу, — Вязов всё-таки решился зайти на другой круг, в более спокойной обстановке, — предлагаю посетить ресторан «Лыбедь». Угощаю. Сколько ж лет мы не виделись?

— Хорошо, согласен. А не виделись с тех пор, как сами отвезли меня самолётом из Хабаровска до Борисполя, потом домой, в Днепродзержинск. Спасибо, что помогли уйти от уголовного наказания. Ресторан, так ресторан. Лыбедь, Лебедь, Лебидь, запутаться можно.

Сидя в ресторане, Вязов решил просветить новоявленного украинского воина.

— Пока наша еда в процессе приготовления, почитаем, что пишут в конце менюшного буклета. Отдадим свой респект. Для Киева слово «лыбедь» не просто ресторан, настоящее меню исторических значений. Эпоха! Слушаешь? Читаю. «Первое важное определение получаем из восточнославянской мифологии древнерусского и церковнославянского правописания. Лыбедь – легендарная личность! Генеалогический герой, персонаж легенды об основании Киева, легендарная сестра трёх братьев, основателей Киева и легендарных родоначальников племени полян Кия, Щека и Хорива. Самый ранний известный источник об этих персонажах русская летопись начала двенадцатого века «Повесть временных лет», предположительно отразившая древнерусское предание о происхождении полян: «Поляне же жили в те времена сами по себе и управлялись своими родами; ибо и до той братии были уже поляне, и жили они все своими родами на своих местах, и каждый управлялся самостоятельно. И были три брата: а один по имени Кий, а другой – Щек, а третий – хорив, и сестра их Лыбедь… И построили город и в честь старшего своего брата дали имя ему Киев… Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и окончил жизнь свою; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь тут же скончались». Киевский синопсис, составленный во второй половине семнадцатого века, предположительно, Иннокентием Гизелем, архимандритом Киево-Печерского монастыря, включает специальные разделы «о преславном верховном и всего народа российского главном граде Киеве». Автор привёл летописную легенду о поселении на горах Кия, Щека, Хорива и сестры их Лыбеди, основавших там города, и дал точную дату основания Киева – 431 год».

Дима взял меню, ещё раз вдумчиво прочитал, задумался. Перед глазами стояли пропагандистские речёвки чеченских старейшин о многовековых исторических традициях чеченского народа, его стремлении к свободе и независимости, воспитании достоинства и чести, уважения к старшим, формировании настоящего воина, защитника чеченского народа.

— Что же это получается? Украинство – это муляж? Такого народа «украинец» нет в историческом традиционном прошлом, как, например, у тех же чеченцев? В буклете пишут о племени «поляне». Киев и племя «поляне». Ничего не понимаю.

— Понимаешь, Дима, не всё так просто. Как бы доходчиво объяснить. Суть вот в чём, — бывший замполит Вязов старался найти параллельные прямые исторической действительности, пересекающиеся где-то далеко в одной точке, под названием истина, — в генетике. Когда-то было государство, назовём его древнерусским. Это при Екатерине Великой, немцы, писавшие историю России, ввели термин «Киевская Русь». Здесь жили славяне. Среди них было множество племён: поляне, где Киев, смоляне, где Смоленск, сиверяне, где Чернигов, подоляне, где Хмельницкий, галичане, где Львов, волыняне, где Луцк, поморы, где Архангельск. Ещё древляне, вятичи и так далее. Само слово «украинец» пришло от польского слова «крайова» или «окраина», так они называли галичан, волынян, древлян, подолян, полян, проживающих на окраине Речи Посполитой. После образования Советского Союза, впервые в мировой истории Иосиф Сталин в 1925 году своим решением ввёл в обращение искусственную национальность без каких-либо родословных корней «украинец», так сказать, в пику полякам, тем самым одним росчерком пера навеки похоронил все племена, указанные в «Повести временных лет», дабы не было раздора и шатаний на бывшей «малороссийской» земле. Тогда Сталин уважил своего друга Николая Сциборского, человека сложной судьбы, первая мировая война, русская императорская армия, отравление газами, переход на сторону Украинской Державы. Как раз в 1925 году Николай издал свою книгу «Нация». Примерно так, если кратко.

— Разъяснили, так разъяснили, как на уроке истории. Хорошо, я согласен быть воином вашего легиона. Судьба! Где будем воевать?

(Продолжение следует).

Сергей Роща

Роман

Хабаровск

20 мая 2024 года.