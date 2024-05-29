Интересные события недавно творились на верху государственной власти. Президент, вроде как ушёл, его избрали, он опять пришёл. На правительственном уровне сыграли в шашки, кого-то провели в «дамки», кто-то не дался и удержался, некоторые попали под «чапаева», их сшибли, на их место призвали других, возможно, более достойных. Процесс для всех одинаковый, на работу приняли, с работы уволили, где-то опять приняли, в конце концов, отправят на пенсию, если здоровье позволит дожить до такого возраста. Кажется, Сталин говорил, что «кадры решают всё». Страшно наблюдать «кадровый голод», как, например, сегодня в образовании. Никто не говорит «я б в учители пошёл, пусть меня научат». Скоро увольнять будет некого, не то, что принимать на работу в школу. Наиболее продвинутые учителя рванули в репетиторы! Оказание образовательных услуг вне образовательного закона. Такое бывает, нет, оно есть в нашем государстве. Как ни странно, наших читателей заинтересовали вопросы принятия на работу и увольнение с работы, не только в гражданской жизни, но и военной. Особенно казусные ситуации! Конфликты! Отвечает на все вопросы человек с огромным жизненным опытом, наш постоянный эксперт, художник, писатель, учитель, подполковник запаса Сергей Роща. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!» Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Приглашаю начать откровенный кадровый разговор. Вопросов много!

С.А. Добрый день, Станислав! С чего начнём?

С.С. Мне самому интересно, как в армии принимают на работу, правильно службу, увольняют, опять принимают и так далее. Отправляют на пенсию. Поделитесь «кадровой армейской кухней». Будет интересно с казусами и конфликтами!

С.А. Про казусы! Что касается кадровых конфликтов, то я человек без конфликтов. Если нужен, я работаю, если не нужен, спорить не буду, ответ один «прощайте». У казусов есть общий знаменатель под названием «стукачество», или более корректно «жалоба», что в армии, что на гражданке, от перемены мест результат одинаково неприятный, но полезный. Происходит примерно так. Есть человек, неважно, какого пола и возраста, чаще занимает общительную должность с проходящими рядом сослуживцами, работниками, сидячую. Таких людей называют ещё, с одной стороны, интриганами, кто-то считает их больными на голову. Приходит другой человек со своими проблемами, весь в своих мыслях, например, в курилку на перекур. И, тут, как тут, вылезает наружу общительный человечек, что-то начинает говорить плохое про начальника, командира, директора. Рядом сидящий человек, мозгами в своих делах, никак не вникает в речи соседа, чтобы не обижать, непроизвольно поддакивает, потом уходит. Тут же наш интриган срывается с места и, бежит к начальнику, командиру, директору и, не поверите, вкладывает свои слова в уста того, с кем только что общался. Ситуации разные, может просто придти к начальнику, командиру, директору и наговорить всякие гадости на другого, неугодного ему человека. Спортивный интерес, азарт!

С.С. Класс! Готов сюжет! Из Вашего жизненного опыта как решались такие казусы? Приходилось проходить? Плавали? Знаете? Можно начинать очередную книгу писать.

С.А. Конечно! Даю слово офицера! Когда 5 февраля 2005 года меня назначили на должность помощника командующего Дальневосточной армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны по связям с общественностью и средствами массовой информации, примерно в июне такой случай был. Один полковник «настучал» командующему, что за организацию репортажей я беру деньги от корреспондентов, и ещё несколько разных, компрометирующих меня фактов, до кучи. Командующий армией генерал-лейтенант Садофьев Игорь Васильевич умный, интеллигентный и образованный человек, поступил следующим образом, вызвал полковника и меня и, попросил полковника повторить то, что он сказал командующему обо мне. Вот и всё решение вопроса, верный способ борьбы со стукачеством во вверенном тебе воинском, да и гражданском коллективе. До июля 2007 года при Садофьеве таких поползновений больше не было. Принял должность другой командующий армией. В ноябре 2008 года тот же полковник опять задвинул свою денежную версию от корреспондентов за организацию репортажей о жизнедеятельности армии, второй полковник добавил свою версию о друге, который служит полковником в автобронетанковой службе Восточного военного округа, мол, «можно потрясти». А, в совокупности «нашла коса на камень», когда вечером 19 ноября командующий со своими московскими друзьями вернулся с охоты, вызвал меня и попросил записать с карты памяти фотоаппарата на диск. Я не смог, так как карта памяти в мой фотоаппарат не зашла, по размерам оказалась больше, а про картридер, что есть такая штука, не знал. «Утром рапорт мне на стол!», были его ночные слова по телефону. Утром 20 ноября 2008 года пришлось писать рапорт на увольнение из армии. Это, потом, в октябре 2010 года, сам генерал-лейтенант Иванов Валерий Михайлович, перед убытием на новую должность в Москву на повышение, сам мне рассказал всю эпопею моего увольнения, и про полковников, про картридер, вдобавок всплыл Уссурийск. Картридер был тем самым спусковым крючком.

С.С. Вас уволили за незнание, что такое картридер? Юмор или сатира? Когда смеяться?

С.А. Это ладно. Интересно послушать, почему меня он вернул на ту же должность, только гражданскую, название немного поменялось «помощник командующего – начальник службы информации и общественных связей», потом, переименовали «ведущий документовед – начальник службы информации и общественных связей». Так вот, Иванову сказали, что в курсантские годы дружбу водил с Толей Сердюковым. Московская история оказалась грустной, из генерала Иванова сделали «мусорного генерала», друзья подвели. Деньги брал или не брал, вот в чём вопрос! Борьба за власть, кто возглавит ВКС России. Это грустная история. А, смешное было с корреспондентами. В 2009 году 27 апреля меня отправили на пенсию, и в начале мая уже другой офицер на этой должности повёз корреспондентов на репортаж, не поверите, запросил с каждого телевизионного канала деньги. Ужас! Больше хороших репортажей на экранах телевизоров не было. Меня вернули обратно. Генерал-лейтенант Иванов извинился и, так как я был «уволен в запас с оставлением в списках очередников на квартиру», то 16 ноября 2009 года мне, наравне со всеми, по программе Президента России Дмитрия Медведева, кто, таким образом, были уволены в запас, предоставили квартиры в хорошем месте «за доверие к государству Российскому». Военная пенсия плюс зарплата, то на, то и вышло. Напротив Арены «Ерофей», 45 человек.

С.С. Действительно, эпопея! Для юмористических рассказов материалы, лучше не придумаешь! И что делать со стукачами? Соглашусь, больные на голову люди.

С.А. Как то в 2006 года возвращаясь после репортажа на военном аэродроме «Переяславка», в присутствии водителя и оператора, корреспондент «ТРИО» Илья Гудков спросил о моих отношениях с командующим Садофьевым. Ему ответил просто, что «главное, надо держаться подальше от начальника, командира или директора, если он что-нибудь украдёт, то пойдёшь «прицепом». И, что ещё немаловажно, никогда и ни при каких обстоятельствах не жаловаться начальнику, командиру, директору на своих сослуживцев. И, тогда твоя совесть всегда будет чиста!» Примерно так.

С.С. Интересно, Илья помнит Ваш совет? Думаю, помнит. Иначе, вряд ли ему доверили вести новостные репортажи «Вести-Хабаровск».

С.А. Есть русская народная пословица «встречают по одёжке, провожают по уму». У меня она звучит так «принимают по способностям, провожают по жалобам». На эту тему фантазировать можно бесконечно.

С.С. Какой итог по школе-интернату номер шесть?

С.А. Принимали одни должностные лица, увольняли совсем другие. Могли просто сказать, что в моих услугах школа больше не нуждается, я бы сразу написал заявление. Развезли жалобы, шестикласснику не дали нормально выступить в Абилимпиксе.

С.С. А что директор школы Джуманова Вера Евгеньевна?

С.А. На тот момент была в отпуске, до сих пор со мной не общалась. Месяц после увольнения прошёл. Значит, так надо было меня уволить, по такому сценарию. Но, повторю, я человек не конфликтный, стараюсь всегда обходиться без конфликтов. У меня никогда не было конфликтов на военной службе, в том числе и в школе, как с родителями, так и с детьми. Есть обязанности, права и ответственность, такой структуры и надо придерживаться. Повысить голос, это ещё не означает, что есть конфликт. Если рассуждать по теме беседы о кадровых вопросах приёма на работу или увольнения с работы, то здесь много психологии. Каждое такое событие даёт массу впечатлений для написания рассказа, повести, особенно в наши дни. Есть зарисовки, наброски, так что ждите интересные рассказы, повести и романы. То, о чём я пишу, никто не напишет. Проза жизни!

С.С. Хорошо. Читатели задают вопрос обучения педагогов управлять дронами, чтобы они потом обучали школьников. Ваш комментарий на эту тему.

С.А. Идея хорошая. Смотря, с какой стороны посмотреть. На первый план сразу вылезает вопрос безопасности. Рядом всегда будет ответственность. Ответственность за обучение! Сегодня понятие «дрон» определяется как оружие. Дрон – это оружие! Когда в 2018 году в хабаровской 68 школе для кадетского авиационного 5-А класса мы ввели предмет обучения «Радиоуправляемый авиамоделизм», потом ещё совместно с детским центром «Техноспектр» сделали кружок, к 2022 году сто пятьдесят человек! то сразу объявились сотрудники Федеральной службы безопасности, ФСБ. Вот они и наложили запрет на такое название, как «Радиоуправляемый авиамоделизм», то есть, обучать управлять квадрокоптерами запретили. Тогда слово «дрон» в обращении не употреблялось. Предмет обучения стал называться «Модели радиоуправляемых самолётов», то есть, они не должны зависать на одном месте. Со мной провели внушительную беседу, примерно два часа, привели примеры возможных преступлений, от слежки и ограблений до убийства и разрушений, насчитал почти сотню таких предупреждений. С тех пор технический прогресс шагнул далеко вперёд и, я начинаю понимать, что курс «Модели радиоуправляемых самолётов», где нет зависания на одном месте, более спокойный в плане ответственности, даже есть элемент романтики «первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки потом». Обязательно должен быть документ об ответственности за обучение. Если обучаемый ребёнок в будущем с помощью дрона совершит преступление? Кто будет отвечать? Благодаря их примерам, с моей фантазией, у меня пока с десяток детективных рассказов о преступлениях с помощью дронов. Но я их не публикую, потому что понимаю меру ответственности. Как только начнут выдавать документы за обучение управлять дронами, значит, можно публиковать и рассказы, в качестве профилактики преступлений и происшествий. Вопрос сложный, для юристов. «Научить можно и козла, будет отвечать беда», только отвечать всегда будет не беда, а человек. Безопасность и ответственность. Или наоборот. Вопрос «не по Сеньке шапка». Берегите себя и окружающих Вас людей. Люди, учитесь на чужих ошибках, а не на своих. Как говорят в Одессе «слипый казав, побачымо», куда полетят эти дроны.

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич, за нравоучительную и познавательную беседу.

23 мая 2024 года.