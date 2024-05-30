По предложению правительства края АО «ДОМ. РФ» передан в оборот федеральный земельный участок по ул. Связной площадью 207 га. На данной территории может появиться 1 600 тыс. кв. метров жилья, а также социальные учреждения. Архитектурно-градостроительная концепция развития территории предполагает строительство семи детских садов и трёх школ.

Как отметили в региональном минстрое, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин уже дал распоряжение уходить от точечной застройки и развитие данной территории как раз-таки предполагает комплексное освоение.

— В Хабаровском крае объёмы строительства жилья бьют рекорды и комплексное развитие территорий необходимо. На участке по улице Связной появятся трехэтажные и шестиэтажные дома, а также двенадцатиэтажные башни. В первых этажах домов будут располагаться коммерческие и социальные объекты. Что самое важное – предусмотрено строительство семи дошкольных образовательных учреждений на 2800 мест и три отдельно стоящие школы на 4800 мест, – рассказали в минстрое края.

В данный момент ведется прием заявок потенциальных компаний-застройщиков. Параллельно решается вопрос обеспечения территории инженерной и транспортной инфраструктурой.

В профильном ведомстве напомнили, что за 2023 год больше полумиллиона квадратных метров жилья построено в Хабаровском крае. Это рекордный показатель для региона за последние 30 лет. Наибольший прирост квадратных метров наблюдается в краевой столице. Это связано как раз с запуском механизмов комплексного развития территорий. Они, например, позволяют развивать микрорайон «Ореховая сопка», где введены в эксплуатацию 7 многоквартирных домов (49,3 тыс. кв. метров). Прирост дает активность федеральных застройщиков, вошедших на строительный рынок края. Сейчас свои объекты в разных районах города продолжают возводить 4 федеральные компании: ПИК, Дарс, Талан и Юникей. Всего на территории края работают 66 застройщиков жилья.

Напомним, что перед минстроем края стоит задача вывести объем строительства жилья до не менее чем 1 млн квадратных метров в год. Этот целевой показатель закреплен в Стратегии развития региона до 2026 года и на перспективу до 2030 года.

Параллельно с новым жильём в крае появляются и новые соцобъекты: ФАПы, инфекционный корпус детской краевой больницы, поликлиника в Прибрежном микрорайоне Хабаровска, национальный культурный центр в Ачане, недавно завершено строительство детского сада в Хабаровске по улице Запарина.