Встретить первые летние выходные активно и всей семьей предлагают жителям и гостям края. Главным событием начала лета станет празднование Дня города Хабаровска, которому в этом году исполняется 166 лет. В честь праздника 1-го и 2 июня на улице Муравьева-Амурского пройдет традиционный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», рассказали в министерстве туризма края.

Центральная улица в этот день станет пешеходной зоной. Откроет праздник марш-парад участников военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». В парках «Динамо», им. Муравьева-Амурского и на Комсомольской площади состоятся праздничные концерты, а вечером в субботу и воскресенье на городских прудах жителей и гостей города ждет светомузыкальное и лазерное шоу.

— С приходом лета возобновились путешествия на «Комсомольском экспрессе». Тур выходного дня рассчитан на 2 дня/3 ночи, фирменный поезд домчит туристов к самым притягательным местам Комсомольска-на-Амуре (6+). Участники увлекательной поездки посетят экспоцентр авиационного завода КНААЗ им. Гагарина, Комсомольский краеведческий музей, галерею Союза художников и частную галерею «Метаморфозы». Также отправятся в Комсомольский заповедник, ГЛК «Холдоми», увидят Бирюзовый карьер и горное озеро Амут. В стоимость тура также включены трансфер, питание, проживание и страховка, – рассказали в профильном ведомстве.

Каждые выходные с речного вокзала стартуют полюбившиеся жителям и гостям краевой столицы экскурсии на теплоходе с посещением музея Амурского моста (0+). Экскурсовод расскажет о самых интересных фактах о Хабаровске, о достопримечательностях и, конечно, об уникальном Амурском мосте, музей которого можно будет посетить в завершении экскурсии. В этом году некоторые туроператоры запустили новый формат речной экскурсии, добавив автобусную обзорную экскурсию по городу.

— Хорошая новость для любителей активного отдыха на природе и искателей приключений. В регионе временно снят запрет на посещение лесов, а это значит, можно отправляться в походы и сплавы, совершать горные восхождения, покорять бурлящие горные реки. Отправляясь в путь, не забудьте уведомить МЧС и обязательно возьмите с собой камеру, чтобы снять небольшой фильм о своем путешествии. Это видео загрузите на сайт конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» и, возможно, именно вы станете победителем и заберете главный приз – 3 млн рублей, – добавили в министерстве.

Идея для конкурсного ролика в номинации «Водный туризм» – однодневный sup-сплав вдоль Уссурийского острова (5+). Этот маршрут подойдет и для новичков, и для тех, кто уверенно чувствует себя на доске. Во время сплава туристам предстоит проплыть по трем протокам: Ширшиха, Амурская и Гольдинская.

Всю актуальную информацию о мероприятиях и туристических событиях в регионе можно найти на официальных страницах министерства туризма края в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники и в социальных сетях регионального туристского информационного центра.