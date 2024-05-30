Скоро в Хабаровском крае начнется сезон мороженого. В регионе будет открыто более 30 торговых точек местных производителей холодного десерта. А всего в краевой столице мороженое будут продавать примерно в 90 местах.

Сейчас мороженое производят 4 крупных предприятия: «ДАКГОМЗ», «Хорское», «Камелия» и ИП Амирханов. В общем за 3 месяца 2024 года они выпустили 600 тонн продукта. По итогам 2023 года в крае рост составил 11% к уровню 2022 года.

— Торговые точки по продаже мороженого в центре города все видели 1 мая. Они уже были установлены, осуществлялась продажа. К сожалению, в мае погода стала немного хуже, чем в апреле, поэтому периодически торговые точки закрыты. В основном они торгуют в теплые дни, когда температура не менее 15 градусов. Ожидаем, что в июне погодные условия нормализуются и торговые точки по продаже мороженого будут работать ежедневно, – отметила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светлана Абдалова.

Одно из местных предприятий «Камелия» освоило производство двух новых вкусов десерта, которые представят в летней рознице только 1 июня в честь праздника, посвященному Дню города Хабаровска. Это ванильное мороженое с вишней, консервированной в сиропе, а также с печеньем. Всего эта организация выпускает более 30 вкусов, которые регулярно обновляются. Для жителей и гостей города всегда представлены 12 различных вкусов.