Глава вторая «Триангуляция». Апрельский ветер насквозь прошивал скачущий по только что укатанным, местным чернореченским грейдером, грунтовым кочкам, ещё до конца не просохшей дороги, кунг полноприводного вездехода ГАЗ-66 с дежурной сменой восьми пеленгаторщиков и трёх патрульных солдат срочников.

Старший машины, командир взвода пеленгации, прапорщик Ясионис был доволен, не то слово, результатом работы своих подчинённых сержантов и солдат. За двенадцать часов ночной смены «улов» везли приличный, целый «букет», чего стоит определить местоположение в Тихом океане, взлетевших с авиабазы США «Андерсен» трёх самолётов-разведчиков SR-71 и бомбардировщика B-52. А ещё на крючок попались два китайских U-2, осталось понять, с какими целями из Анкориджа совместно взлетали разведчик RS-135 и заправщик KC-135.

Метод определения положения в пространстве, триангуляция, работал безотказно. Главное, чтобы «слухачи» эфира своевременно засекли выход на связь вражеского лётчика и незамедлительно передали информацию «пеликанам» для определения направления излучения электромагнитного луча. Получив наводку, пеленгаторщик начинает крутить колесо коротковолнового, двухканального пеленгационного радиоприёмника «Пеликан Р-359» с электронно-лучевой трубкой, пока в наушниках не услышит чёткую английскую или китайскую речь. Есть контакт!

Точно такой же работой занимались на Камчатке, полк ОСНАЗ «Елизово» и центр радиоразведки в бухте Провидения на Чукотке. Связь между ними исключительно телеграфная с использованием совершенно секретных блокнотов кодирования информации. Когда три луча, Хабаровск-Камчатка-Чукотка, сойдутся в одной точке, получим триангуляцию. Значит, вражеский самолёт-разведчик находится в этом месте, далеко от зоны обнаружения радиолокационными станциями противовоздушной обороны. «Глаза» увидели, информация передаётся на командный пункт одиннадцатой отдельной армии противовоздушной обороны, после чего «локаторщики» переводятся в положение ожидания возможного захода летательного аппарата в зону обнаружения радиолокационных станций. Оператор РЛС внимательно следит за передвижением луча считывания информации на индикаторе кругового обзора. Зенитные ракетные комплексы дальнего действия С-200 «Вега», средневысотного С-75 «Волхов» и самолёты-перехватчики «на стрёме».

Попасть служить в ОСНАЗ не просто, «глаза» и «уши» обязательно с иностранными языками, английский и китайский, при военкоматовском отборе успехом пользуются парни с неоконченным высшим образованием, кто уже получил «вышку» или «технарь», приветствуются. Из куйбышевской учебки брали водителей, дизелистов и крановщиков, повара исключительно забайкальской поварской школы. Все проверялись на судимость в «третьем колене», наличие хорошей памяти и внимательности. Среднеазиатские призывники и кавказцы не котировались, за редким исключением. Конкурс отбора «очкарики» не проходили по определению.

Из всех вышеперечисленных человеческих качеств на особом счету ценилась усидчивость сержантов и солдат срочной службы, в течение всей дежурной двенадцатичасовой смены «ушам» и «глазам» приходилось постоянно сидеть в наушниках, непрерывно крутить волновые рукоятки и смотреть на стрелочные приборы военной аппаратуры.

Совместный с «комитетчиками» пеленгаторный пост, включая мощное антенное поле электромагнитного излучения, окружённый колючей проволокой, находится слева в пяти километрах трасы на город юности при повороте после указателя шестнадцатого километра, не доезжая села «Черная речка». Одинокое кирпичное здание со всеми удобствами числилось на балансе грозной советской организации, где «осназовцы» на «птичьих правах» занимали большой зал для восьми «пеликанов» и комнату отдыха с тремя топчанами. Охрану территории, два часа через два осуществляли «осназовские» патрульные.

За колючей проволокой, в радиусе примерно километра, иногда по ходу на водопой к рядом текущей речушке «Чёрная», долго не задерживаясь, паслись колхозные коровы. По слухам, на совершенно секретной основе, «комитетчики», наряду с прослушкой воздушного эфира и пеленгацией, ещё своим антенным полем творили чудеса климатических войн, отражая мощные бураны непонятно откуда взявшихся циклонов и антициклонов.

— Возле магазина тормозни, — подъезжая к посёлку «Мирное», прапорщик Ясионис полез в карман за кошельком, — за отличную работу командир выделил три «червонца», купить печенье, пряники, конфеты, лимонад для ночной дежурной смены, ты в доле. Чуть не забыл, «чирика» тоже зови, вчера вечером смену отвозил он. После того, как со всей дежурной сменой лейтенант Грабов подведёт итоги несения боевого дежурства, сразу в столовую, потом спать до обеда. Кроме нас ещё десять «ушей», кодировщик, телеграфист, шесть «антенн». И, оперативный дежурный с помощником. К магазину!

— Есть! Так точно!

Алтайскому пареньку Саше Павленко баранку «будки» приходится крутить каждые двенадцать часов, по спидометру туда и обратно, двадцать шесть километров «как с куста». Его напарник Дима Чирков отдыхал, до обеда в общей куче политзанятия, общевоинские уставы, строевая подготовка, после обеда технически обслуживал свой «газон» для суточной работы и, так сутки через сутки. О каком футболе может идти речь? Неприкасаемые!

— Давайте смотреть, кто у нас есть, — заместитель по боевой работе лейтенант Грабов собрал командиров взводов пеленгации, перехвата, приёмо-передающего, транспортного, хозяйственного и охраны, — будем решать, кого брать. По списку двести человек срочников. Надо шестнадцать футболистов.

По привычке, взводные сидели, молча, ждали, кто рванёт первым, в надежде, что «замбой» прочитает давно заготовленный с командиром список и, на этом всё закончится, дел невпроворот.

— У меня Баев, Григоров, Зайцев и Конорев, — нарушил тишину сорокалетний капитан Кухар Михаил Сергеевич, командир приёмо-передающего взвода, — судя по военкомовским характеристикам «буллу» гоняли с понятием. На боевом дежурстве погоду не делают, так сказать, выражаясь футбольным языком, не основные игроки. Из дубля барнаульского «Динамо» вратарь Баев, дублёр Григоров иркутская «Звезда», защитник. Так, Зайцев, тоже защитник, «Локомотив» Чита. И, Конорев, защитник «Амур» Благовещенск. Все вторая лига, играли в дубле, так записано в характеристиках. Футбол для них не основное занятие. В армию попали после электромонтажных техникумов.

Все опять сидели, молча в ожидании, когда «замбой» Грабов запишет в свой блокнот фамилии и расставит каждому игроку свою позицию на схеме футбольного поля. Вратарь Баев и три защитника, справа Зайцев, слева Григоров, передний центральный Конорев, не хватает стоппера, в центре полузащиты прочитали «Грабов».

— Прапорщик Ясионис, кого предлагаете, — центральный полузащитник Грабов решил немножко поднажать, понимая, что не каждый взводный «горит желанием» себе в ущерб отдавать солдата, на кону несение боевого дежурства, — со мной в основе пять позиций заняты.

Ясионис не успел и рта открыть, как опять со своими предложениями влез Михаил Сергеевич, год как перевёлся с Чукотки.

— Добавлю, — предпенсионный капитан внимательно читал личное дело солдата, — у меня есть Цукунфт Сергей Геннадьевич. Несколько матчей провёл в основе за новосибирскую команду «Чкаловец». Позиция «чистильщик». Вторая лига. Окончил энергетический техникум. У всех названых футболёров военная служба строго по специальности энергетики.

— Просто отлично, — без пяти минут «старлей», Грабов потирал руки, — защита есть! Давай, Слава, твой выход.

— Из своего взвода делегирую в полузащиту новосибирцев Савельева и Орешкина, в нападение иркутянина Щеглова, так записано, занимались в футбольной секции, — Ясионис внимательно открыл ещё одно личное дело, — Садыков, казанский «Рубин», нападение. У всех почти «вышка», иностранные языки. После армии доучатся.

— Как сам? Тебя до сих пор помнит хабаровский «Локомотив».

— Желания нет. Пусть молодёжь бегает. Центральным нападающим ставьте Ененко, от «ушей», омский «Иртыш», играет не хуже меня.

Взводный, коренной «сталинградец», старший лейтенант Евгений Гнедаш слегка напрягся, в его планы не входило отдавать лучшие «уши» взвода перехвата информации, знатока английского, китайского, японского и корейского языков, настоящего полиглота, сержанта Сергея Ененко.

— Спасибо, Слава! Хорошее предложение, — недовольство читалось в глазах Гнедаша, — буду помнить. От нас пойдут играть в нападение Пасекунов, Владивосток, «Луч», сидел «на лавке». Ещё Хасенко из комсомольской команды «Смена», полузащитник, призвал хабаровский СКА, но там напились, и, его отправили служить к нам. Думаю, хватит. Пусть другие примут участие. От хозяйственного взвода предлагаю киномеханика Колесова, вторым вратарём, тюменский «Геолог».

— Согласен, — взводный «хозиков» прапорщик Числов отчеканил сразу, в надежде, что его людей больше трогать никто не будет, как никак, за теплицами нужен уход, да и кочегарку надо в порядок приводить, новый котёл ставить.

Оставалось заполнить два места, старшина Поддубский ёрзал на стуле, переживал. Не мог упустить такую возможность.

— Транспортный взвод, прапорщик Бохин. Слушаю предложения.

— Если судить по характеристикам, то из наших можно Павленко.

— Нет, водители «газонов» Павленко и Чирков заняты делом, боевое дежурство. Кто дежурную смену возить будет? Давай других.

— Читаем характеристики, Павлов лыжник, Федюнин биатлонист, Тестов занимался велосипедами. Вот, нашёл, занимался футболом при команде мастеров. Грузовой бортовой ГАЗ-51 Востриков, омский «Иртыш», защитник. И, «калун» ЗИЛ-157, Андрушин, полузащитник, «Селенга» Улан-Удэ. Дизелист Остапенко…

— Отставить! Дизелистов не трогать.

— Товарищ лейтенант! Есть вопросы «от транспортного цеха». Команду будет возить «пазик»? Кто старший машины? Кого приказом отдавать?

— Командир определил автобус, да, «пазик», жёлтого цвета, школьный, Поддубский старший. Тихо.

Взводные застыли, ожидая процесса получения указаний, было слышно, как за окном на флагштоке ветер дербанит поднятый с утра главный государственный символ, флаг Союза Советских социалистических республик.

— Смена! Стой! Раз-два! Налево! Разойдись, — голос сержанта Савельева свидетельствовал окончание трапезы ночной дежурной смены.

Услышав прибытие дежурной смены, первым потянулся к своей рабочей тетради капитан Кухар, за ним остальные взводные.

— Совещание завершаем. К вечеру доклады, продумать варианты дежурных смен. Все свободны. Старшина, чем так озабочен?

— Хочу спросить разрешения себе в помощники взять сына Лёху. Ему тринадцать лет, занимается футболом, стадион имени Ленина, СКА. Мы живём в городе на Стрелке, так что будет успевать, отсюда четыре километра. Пусть посмотрит внутреннюю кухню взрослого футбола.

— Хорошо. Гол в ворота московской команды «Спартак» забил Алексей Поддубский! Звучит!

(Продолжение следует).

03 июня 2024 года.

Сергей Роща

Хабаровск