В этом году страна отмечает 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Указ о праздновании знаменательной даты подписал Президент России Владимир Путин. В преддверии этого события учреждения культуры Хабаровского края подготовили обширную программу.

– В честь 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Хабаровском крае подготовлены выставки, спектакли и литературные встречи, чтобы любой желающий смог узнать и оценить наследие великого поэта. Все события, молодым людям от 14 до 22 лет, можно будет посетить бесплатно по программе «Пушкинская карта», – подчеркнул министр культуры края Юрий Ермошкин.

Так, с 4 по 6 июня в Дальневосточной государственной научной библиотеке пройдет литературный марафон «Фестиваль знаменательных дат». Участники погрузятся в атмосферу поэзии, вспомнят биографию писателя и послушают его самые известные произведения. А также до 20 июня будет работать программа «Гордись, Россия, ты миру Пушкина дала!», в которую вошла одноименная книжно-иллюстративная выставка, презентация «Мгновенья жизни дорогие» и викторина «Прогулки с Пушкиным».

7 июня в Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина состоится мастер-класс «Буква к букве». А накануне, 6 июня, пройдет литературный праздник «В волшебной Пушкинской стране», где юные читатели смогут насладиться сказками поэта.

Также в эту пятницу Дом народного творчества приглашает на литературную встречу «Все музы – в гости к нам!». Это будет вечер, наполненный поэзией, музыкой и театральными постановками.

9 июня в Хабаровском краевом театре кукол пройдет спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», а в Хабаровском краевом театре юного зрителя – спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина».

6 июня Хабаровская краевая филармония представит концерт «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», а 16 июня состоится концерт «Глинка и Пушкин. Два века вдохновения».

До 25 августа в Дальневосточном художественном музее можно посетить выставку «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!». А до 21 июля в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова будет работать экспозиция «Сказки А.С. Пушкина» из собрания Государственного музея им. А.С. Пушкина.

Праздничные мероприятия пройдут и в районах Хабаровского края. 6 июня в библиотеке-филиале № 11 с. Софийск Ульчского района запланирована интеллектуальная игра «В мире книг А.С. Пушкина», а в культурно-информационном центре р.п. Заветы Ильича Советско-Гаванского района состоится открытая читка «Сказка о царе Салтане». До 31 августа в Центральной модельной библиотеке п. Чегдомын будет проходить книжная выставка «Следы исчезнут поколений. Но жив талант, бессмертен гений!».