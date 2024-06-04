На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне Хабаровского края состоялся литературный праздник. В течение пяти дней там работала интерактивная площадка под названием «Место нашей силы». Библиотекари, писатели и мастера книжной иллюстрации региона делились с посетителями выставки литературным опытом и секретами иллюстрации детских книг.

Гостям стенда региона были представлены лучшие книги Хабаровского края для детей. Посетители поучаствовали в книжном аукционе с подарками, литературной блиц-викторине «Легенды, предания и сказки коренных народов Приамурья» и интеллектуальных играх по истории края.

— Праздник детской книги стал по-настоящему семейным. На стенде нашего региона были дети, родители, бабушки, дедушки со всей России. Свое творчество на столичной площадке представили сотрудники Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н.Д. Наволочкина, известный хабаровский детский писатель Василий Ушаков и всеми любимый художник-иллюстратор Андрей Тен. Его художественные мастер-классы произвели фурор, и люди, желающие смастерить тигренка, выстраивались в очередь, – рассказали в министерстве культуры края.

Василий Ушаков – известный детский писатель, поэт, член Хабаровского регионального отделения «Союз писателей России». В Хабаровске были изданы его поэтические сборники: «В нежном мире», «Тишь да гладь», «Отеческая земля», «Час свидания». Два сборника стихов «В просторной», «Еду к бабушке в деревню» написаны для детей. На его стихи написано много песен, они входят в 25 лучших песен о Хабаровске, звучали по телевидению, на Международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны». В 2023 году Василий Николаевич Ушаков стал победителем Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы – 2023».

Андрей Тен, член Союза художников России, Заслуженный художник Хабаровского края, один из самых талантливых художников-иллюстраторов детских книг, работает в области дизайна, книжной иллюстрации, сценографии. За книгу «Тишка и Рыж. Необыкновенные истории о медвежонке Тишке и тигренке Рыже» ее автор Елена Неменко и художник Андрей Тен были удостоены премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства в 2015 году. Книга была представлена на Международном фестивале книги на Красной площади и 18-ой Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор – 2015» (г. Владивосток), где получила «Золотую медаль» за победу в конкурсе «Литературный». В этом году проиллюстрировал и оформил детские книги: «Мостик для муравья. Таежные истории» Василия Ушакова и «Забрела коза в бурьян» Бориса Сухарова.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» проводится по поручению Президента Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Свои достижения на главной выставочной площадке страны представили все 89 субъектов Российской Федерации. Павильон Хабаровского края под названием «Родина китов и самолетов» представляет промышленный, туристический и интеллектуальный потенциал региона. На стенде постоянно проводятся разноформатные мероприятия для детей и взрослых: интерактивные игры, мастер-классы, викторины, розыгрыши и т.д. С ноября 2023 года участниками и организаторами культурной программы форума стали артисты, мастера декоративно-прикладного искусства, писатели, представители креативной индустрии Хабаровского края.