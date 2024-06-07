Вступил в силу приговор Благовещенского городского суда о привлечении жителя Благовещенска к уголовной ответственности на срок 2 года лишения свободы условно и возмещении в пользу гарантирующего поставщика электроэнергии — ПАО «ДЭК» ущерба в размере 5,8 млн рублей. Накануне Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда отказала осужденному в удовлетворении его апелляционной жалобы.

В 2020 году амурчанин арендовал на безвозмездной основе земельный участок с гаражом на территории базы отдыха. Заключил договор энергоснабжения как физическое лицо и в течение нескольких лет рассчитывался с ДЭК по тарифу для населения. Однако, как установило следствие, к арендованному гаражу с использованием незаконной схемы электропотребления были подключены объекты, принадлежащие турбазе: ресторан и пилорама. Таким образом, из общего объема электроэнергии, которую потребляла турбаза, 70% шло транзитом через прибор учета физического лица. То есть расчет за энергоресурсы, используемые для коммерческой деятельности, производился по тарифу не для юридических лиц, а по минимальному — для населения.

Согласно материалам дела, был установлен не только факт использования незаконной схемы энергопотребления, но и преступный умысел амурчанина. В частности, суд принял во внимание, что договор аренды гаража и земельного участка был безвозмездный, а оплата за электропотребление данного объекта производилась не осужденным, а представителями турбазы. Также в ходе следствия были зафиксированы случаи, когда фигурант дела препятствовал проведению проверок энергоснабжающей организации и отказывал в доступе к приборам учета и осмотру гаража. Учитывая все обстоятельства дела, Благовещенский городской суд квалифицировал действия амурчанина как причинение имущественного ущерба в особо крупном размере и признал его виновным по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ. Важным этапом в этом разбирательстве стало решение Судебной коллегии по уголовным делам Амурского областного суда, которая оставила приговор суда первой инстанции без изменений.

Специалисты ДЭК также передали в работу следственным органам еще несколько дел по аналогичным правонарушениям, некоторые из которых будут направлены на рассмотрение в суд уже в ближайшее время.