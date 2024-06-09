Глава шестая «Подземелье». Обеденный час деревенской многодетной семьи сулит множество интересных иносказательных правдивых историй. Гостям просто в удовольствие слушать такие незамысловатые жизненно важные разговоры. С появлением на огромном столе десерта протёртых сахаром свежесобранных лесных ягод черники, малины, земляники и ежевики, веранду вмиг заполнили пролетающие мимо домашние пчёлы. Для них решение семейных хозяйских проблем за кружкой наваристого лесными травами чая, как раз в тему, чья пасека перекочует за речку Снов.

Взрослым сыновьям деда Панаса было о чём поговорить, на кону стоял вопрос, кто будет жить на другом конце тайного подземелья, небольшого брянского села Каменский Хутор. Долго ждали, с большим трудом, но купили всё-таки дом с подземным выходом в сенцах. По случаю смерти главного семейного хранителя тайны «каменскохуторца» старика Ефима Хряпы, при отсутствии желающих здесь жить наследников, дом пришлось продать, покупатель нашёлся сразу, как решили давным-давно, в сорок пятом. Ради сохранения партизанской тайны претендент один — семья Будник!

Младший сын Лёшка наотрез отказался туда переезжать по причине восстановления орликовской водяной мельницы, старшие братья согласились, бухгалтер, он и есть бухгалтер, «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», вбил себе в голову сохранять традиции сельского быта, вот пусть и сохраняет. Идей с этой мельницей хоть отбавляй, придумал создать деревенский мукомольный музей, начитался книжек, как живут люди в «нижней земле» с их ветряными и водяными мельницами, увлечением любимого художника Рембрандта.

Школьная экскурсия в Эрмитаж подарила восьмикласснику Алексею Буднику любимую картину этого живописца, похоже, на всю оставшуюся жизнь. Именно полотно «Портрет старика в красном», сам старик был точь в точь похож на его детского кумира, орликовского мельника деда Васю. На лице заграничного старика, как и деда Васи, такие же «следы забот и тягостных раздумий, лоб изрыт глубокими морщинами, в задумчивом взгляде видна усталость, тяжело покоятся на коленях большие узловатые руки. Но весь облик старика дышит огромной внутренней силой, духовной мощью».

Через полгода, учась в Брянском лесотехническом техникуме на бухгалтера, Лёшка записался посещать рисовальный кружок, познал прелести масляной живописи и, самолично, по фотографии, на холсте написал портрет, на тот момент умершего, деда Васи. Ещё долго в голове начинающего художника звучали слова эрмитажного экскурсовода «краски положены широкими свободными мазками, густыми в освещённых местах и тонкими, прозрачными в тенях. Свет, попадая на такую красочную поверхность, дробится, изображение кажется окружённым вибрирующей световой и воздушной средой. Лицо старика представляется живым, изменчивым, как бы излучающим свет».

Свою картину делал по рембрандтовскому сюжету 1654 года, на подрамнике с двумя поперечинами, размер в размер по высоте сто восемь сантиметров, чуть больше метра и по ширине восемьдесят шесть. Увлечение масляной живописью на холсте, как и пасекой, с каждым днём набирало обороты. Одну только водяную орликовскую мельницу, в каких только ракурсах, по временам года, не писал!

Немного подумав, отказался от переезда и старший сын, лесничий Андрей Панасович, уважаемый всеми сельчанами лесной домочадец, уж больно хороши здесь сосны да ели, всех знает, у хвойных деревьев свои имена, свой пароль для общения. До мозга костей любитель чёрно-белой фотографии, казалось, своим «Феликсом Эдмундовичем Дзержинским», что и есть фотоаппарат «ФЭД», каждому деревцу посвятил не одну фотографию.

В год английского чемпионата мира по футболу приобрёл новенький дальномерный малоформатный фотик «ФЭД-4» со сменными объективами Харьковского производственного машиностроительного объединения, с ручной установкой выдержки и диафрагмы, есть встроенный несопряжённый селеновый экспонометр. После окончания Брянского лесотехникума, напросился лесничим в своё родное хозяйство по рождению, орликовские леса.

— Мысля моя такая, — после старшего сына слово взял глава семейства дед Панас, — комбайнёра и тракториста председатель колхоза не отпустит. Так что, Коля и Витя, будете сидеть в Орликовке. Значит, шоферить в Каменском Хуторе придётся Валере. С бабой Маней ты у нас средний, как говорят в народе «середина сему голова». Кстати, там, в наследство за тысячу пятьсот рублей тебе достанется «Москвич-426» первого года выпуска, как записано в техпаспорте, читаю дословно «советский грузо-пассажирский автомобиль, универсал, пятиместный, грузоподъёмность четыреста килограмм, объём бака сорок шесть литров». Пробег небольшой. Если четыре пассажира, то в багажник можно положить центнер, если два, то два с половиной. Когда помру, с нашей стороны тайной подземелья будет заведовать комбайнёр Николай, по возрасту второй после Андрея. Как в песне «ой, ты Коля, Николай сиди дома, не гуляй» собирайся, пойдём на тот конец подземелья, прокатим Андрейку, может и ему в жизни пригодится. Заодно и Валера посмотришь свой новый кирпичный дом. Теперь подземелье наше, с двух сторон. Тебе, Андрей, задание для лесничего, сам понимаешь, особое, следить, чтобы верхние входные норы в подземелье были хорошо замаскированы.

— Понятно дело, как в метро! Там этих мраморных нор «пруд пруди», — Николай сиял от радости, что ему доверили такое важное дело быть главным здесь, на входе предбанника, — от техникума три раза возили на экскурсию.

Дед Панас гордился, у каждого сына есть своё увлечение, «буде чему поучить внуков и внучек, невестки девки дородные «кровь с молоком» рожают детей как котят. Каждая принесла по три, даже малой заделал сразу, в один заход, тройню, смех, да и только, — немного подумав, в мыслях про себя, продолжил, — как там, в писании сказано «вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Лишь бы не было войны».

Общим же для всех «будников» была, есть и будет своя пасека, с детства удалось привить любовь к пчёлам. Но, каждый выбрал и своё увлечение, на всю жизнь. Старший Андрей везде ходит с фотоаппаратом, младший Лёха за собой таскает мольберт с масляными красками, средний шофёр Валера уток стреляет не первый год, тракторист Витя пристрастился к рыбной ловле и сбору грибов, комбайнёр Колька радиолюбитель, перед армией в Семёновском «досаафе» насильно заставили, потом служба. Армию прошли все пятеро, Колька даже хотел остаться на сверхсрочную службу.

— Отец, я тут спаял одну штуку, давай попробуем из-под земли стукануть «морзянку», — Николай смотрел в глаза отцу, как смотрит маленький котёнок, выпрашивая корочку хлеба, — интересно, что получится. Прошьёт или нет? Можно?

— Бери свой аппарат. Заодно Андрейку поучишь. Ульяна, ты не будешь против, если твоего внука наш Колька начнёт учить радиоделу?

— А что ж. Если на пользу. Почему и нет.

— Ульяна Кирилловна, помогите, — Колька на радостях рядом с бабой Улей поставил изобретённый, похожий на утюг, небольшой агрегат, — сидите и слушайте. Старайтесь запомнить, что из этого «утюга» будет доноситься. Выход в эфир буду делать на разных удалениях, из подземелья.

«С тех пор полтинник пролетел, как один день, — сидя в своём любимом кресле, размышлял украинский генерал Андрей Вязов, говоря словами деда Панаса «Андрейка», — без моей подсказки найдут, или не найдут орликовское подземелье? Если найдут, то придётся использовать для перехода границы элитным диверсионным группам. Первым делом, сегодня жду результатов работы группы Москальчука. Потом будем думать. Спать хочется, как никогда. Завтра очередная беседа с Хартом, у него новая диверсионная тема «Зерно». Чтобы это значило?»

Выбор генерала английской разведки Харта киевского ресторана «Лыбедь» немного озадачил Вязова, прежде всего, наличием рядом украинской инфраструктуры двойного назначения, коими являются автовокзал и железнодорожный. Здесь же и гостиница «Лыбедь». Живут наёмники. Вход со стороны метро, всё замаскировано и секретно.

«Русские могут и долбануть, тогда от поляков останутся только «ножки да рожки». Получится так, как в родном Чернигове, точечно «искандером» влепили по гостинице «Украина» и, нет больше наёмников, так влепили, что в соседних домах стёкла остались целыми. Филигранная работа, — по пути в ресторан генерал Вязов усиленно напрягал мозги, размышлял, — русские просто молодцы. Почему здесь? С чем связано? Площа Пэрэмогы? Просто так британцы не приглашают. Всегда надо искать «подводные камни». Какова история этого места? Что я знаю? Когда-то площадь Победы была Галицкой, отправная точка дороги на Галицию. В ресторане есть буклет, меню. Пока жду генерала, надо прочитать. Странно, русский язык. «На Галицкой площади была построена Железная церковь Святого Иоанна Златоуста и разрушена в тридцатые годы, сегодня на этом месте здание цирка. В феврале 1858 года киевский генерал-губернатор Илларион Илларионович Васильчиков разрешил евреям публично торговать на Галицкой площади, и как следствие, образовался популярный городской еврейский базар, официально Галицкий рынок, в просторечии «Евбаз», что значит «еврейский базар». Его снесли в начале пятидесятых годов. В 1952 году на карте Киева появилась площадь Победы. Через тридцать лет в центре площади воздвигли обелиск городу-герою Киеву. В 1964 году решили строить гостиницу с рабочим названием «Интурист». 25 декабря 1970 года гостиница «Лыбедь» официально начала принимать посетителей. В гостинице есть ресторан «Лыбедь» на 110 персон». И в чём подвох? Думай, Андрейка, думай».

Небо заволокло серыми тучами. Ветер сдувал почерневший снег с капотов кем-то оставленных давно бесхозных иномарок, таких в городе, и не только в Киеве, много, в связи с мобилизацией, или, «могилизацией». Где-то там, за Днепром, чувствовалось дыхание весны, как и два года тому назад, все только и ждали, что русские придут и, весь этот украинский бардак закончится, людям вернут их исконную русскую идентичность. Для настоящих киевлян русские и есть та вожделенная, без серых тонов и полутонов, радостная весна. А будет ли она, русская весна?

«Неужели провал? Что-то заподозрили? Начнём размышлять. Название площади. Надо победить? Или евреи? А может церковь? Её уничтожили под корень. Церковь есть здание, Дом Господний, Православная вера. Значит, здание! Точно, здание, теперь на месте церкви цирк, циркус. Циркус! Ай да Вязов, ай да молодец. Я, конечно, не Пушкин, чтобы так себя называть, — Вязову стало легче, значит, не провал, — придётся в очередной раз убивать русских людей, мирное население. Что делать? Такая работа, главное, удержаться на плаву, одним русским меньше, одним больше, ставки очень высоки».

— Давно сидим? Приношу извинения, Лондон на связи, — генерал Харт сразу напустил себе элемент чрезвычайности, — читал твой утренний доклад. Хорошее дело электронная почта. Молодцы! Значит, пригодное большое здание нашли? На карте видно, место хорошее, Строгино, река Москва, всё, как надо. Рядом Красногорск, помнится, там была хорошая команда русского хоккея «Зоркий». Ещё фотоаппараты «Зоркий», пользовался, знаю. Вот бы военный госпиталь рвануть, да мировая общественность не поймёт, вляпаемся. А «Циркус Сити Холл», как раз в тему. Кто навёл?

— Село Тополёвка, там работали три человека, проделали полный цикл всего строительства здания от канализации, очистных сооружений до внутренней отделки и подъездных путей. Чертежи вечером будут. Две трубы, одна из них резервная, прекрасный путь отхода нашей элитной группе. Чурки приедут, наведут шороху и уедут. За ними будет погоня, их не жалко. Видеокамеры специально убирать не будем.

— Кто владелец Циркуса?

— Родился в Баку.

— Азербайджанец? Отлично!

— Ведём переговоры с таджиками. Требуют удвоить ставку. Стамбульская группа.

— Таджики согласятся. Узбеки не особо сговорчивые, а вот остальные среднеазиаты деньги любят. Теперь к делу. Надо срочно готовить охранников в этот Циркус. Через трубу занесём, также обратно и выйдем. Стрелять будут только таджики, наш спецназ создавать пожар и дымовую завесу, без химии. Для спецназа есть пути отхода? Испытаем в деле новые радиоуправляемые разработки. Надеюсь, будем лицезреть настоящий цирковой огонь, и, поджаренное русское мясо. Шашлык! Надо обязательно столкнуть между собой диаспоры двух титульных наций, азербайджанцев и таджиков. Так, чтобы русские поверили и стали «мочить» и тех, и других. Это будет наша Троя! Что скажете?

— Согласен. Отход продумали, по реке, водолазные костюмы, через очистные сооружения, уйдут под лёд. Переход границы, пока вопрос открыт, — Вязов решил до последнего молчать о подземелье, другое дело, если найдут, придётся сдавать секрет, — капитан Михеенко изучает местные кладовые истории. Ждём результатов работы его команды. Сейчас они в Семёновке.

Принесли графин с водкой, закуски, жареный картофель с котлетой по-киевски, фирменный щавелевый борщ. Через минуту на десерт мороженое «Каштан» и, под чашечку чёрного кофе кусочки хрустящего киевского торта. Над обеденным столом вкупе щавель, перец, кофе дали прекрасный вкусовой аромат изысканного поварского мастерства.

— Андрей! За что пьём?

— Не важно, когда, где и как, важно с кем!

— Это кто сказал?

— Я!

— Ха-ха-ха! Прикольно!

Под рюмочный хрустальный звон Вязов начал рассказывать Харту эпизод книги киевлянина Михаила Булгакова «Собачье сердце», там есть про анисовую водку, в одноимённом фильме прекрасно сыграл сие питиё русский артист Евгений Евстигнеев. Плавно перешли на особенности менталитета таджиков.

— У нас Средняя Азия против России давно в разработке, как только развалился Советский Союз, — генерал Харт принял доверительную дружескую тональность ведения вполне делового разговора, — не верите? У русских часто мелькало слово «демография». Мы решили помочь им, в плохом смысле.

— Это как?

— Если кратко. В России много мигрантов, наиболее достойных молодых парней снабжаем деньгами, они знакомятся с красивыми русскими девушками, их, как у вас говорят, «трахают», обещают жениться, сулят «горы золота» и комфорта, а потом бросают, девушке дают деньги, чтобы та сделала аборт. Тут главное, чтобы после аборта эта девушка не смогла никогда родить. Не могла родить! Если такой факт подтверждается, парень получает вознаграждение. А дальше по той же схеме, но в другом городе. Ищем девушек сразу после школы, помогаем поступить учиться и так далее. Иногда платим ей вознаграждение за то, что сделала аборт.

— Круто!

— Таджики на такие дела идут охотно, ещё казахи. Русские девушки, в меньшей степени, клюют на киргизов и узбеков, проблема интеллекта, эти много глупо улыбаются. Туркмены в нашем деле особая каста, неприкасаемая, они женятся и увозят русских девушек к себе домой. Тоже вариант снижения уровня демографии России. А вот китайцы и корейцы всегда обязательно женятся на русских девушках, чтобы остаться жить в России. Кажется, в фильме «Джентльмены удачи» Василий Алибабаевич тянул срок за то, что «разбавлял бензин ослиной мочой», точно не помню слова артиста Крамарова. Будем и мы русский женский пол разбавлять китайцами и корейцами. Кавказ не привлекаем.

— И с Украиной делали так же.

— Нет. С Украиной всё проще. Здесь привыкли сидеть, как у вас говорят, на русской «халяве», у всего Советского Союза Украина была любимым ребёнком всех вождей. Уменьшить население труда не составило, как сказал Генрих Гиммлер «русские должны убивать русских», что и происходит сегодня. Украинцы для нас те же русские. Разницы нет! Мы столкнули их лбами. Где сейчас пятьдесят два миллионов украинцев?

— Что ещё делаете с русской демографией?

— Получаем информацию из частных гинекологических клиник, там работают наши «сторонники». За наши деньги! Ха-ха-ха! Статистика интересная, примерно три восьмиклассницы на всю школу делали тайные от своих родителей аборты, а дальше больше. Мы делаем всё, чтобы население России прирастало исключительно за счёт семей только среднеазиатских мигрантов. И на это даём деньги! Ещё одно направление. Что немаловажно, стараемся вышибать из школ наиболее способных учителей, для этих целей изучаем родительский протестный пласт школ, потом уговариваем, даём деньги. И в России есть люди, кто за деньги «готов продать родную мать». Их дети за счёт провокаций делают «своё дело» в наших интересах.

— Получается? Я про учителей.

— Ещё как! На украинских школах прошли обкатку. Проблема России в том, что у них самая справедливая избирательная система, демократия развивается идеально. Верховодят всем «общественный резонанс» и «общественное мнение». Как только провокация против учителя удалась, и он превысил свои полномочия, «ОО» из электората начинает вить верёвки, а заодно, к этой верёвке цепляются три ветви местной власти. Следователи, прокуратура, суды, руководители образования, комиссии, мэры, губернаторы завершают начатое дело, руками государства полностью уничтожают хорошего специалиста. Нет учителя!

Вязов задумался. Британец вошёл в раж, продолжал.

— Начинаем работать с русскими инвалидами современной войны, помогаем с протезами, лечением, их детям, семьям, естественно «не за красивые слова». Мы не должны допустить, чтобы в России из этих парней выросла новая элита. Ты сам мне рассказывал, как пили водку фронтовики Великой Отечественной войны. Потом к рюмке приложились их дети. Как итог, внуки просрали целую империю! Я твой рассказ принял к сведению. Работаю!

— А как же «победить Россию на поле боя»?

— Кому это надо? Да, я согласен, Россию оружием победить невозможно. А вот стереть с лица земли изнутри может получиться. Будут вам гей-парады на основе женского бесплодия! Как у вас говорят «с миру по нитке», или есть более точное выражение «вода камень точит». Чем мы с тобой, Андрей, и занимаемся.

— В чём суть новой диверсионной разработки?

— Ах, да. Здесь своя особенность. За последние годы в России рекордные урожаи зерновых культур. Только об этом и говорят на всех уровнях власти. Достижение! Решили назвать операцию «Зерно».

— Демография, ликвидация, труба, зерно. Интересно, кто придумывает такие названия операций?

— Изучаем обстановку в России. Русские сами дают повод для разработки таких диверсионных операций.

— Что надо делать?

— Необходимо найти такое место, чтобы незаметно запускать маловысотные дроны для распыления химикатов над зерновыми полями с целью уничтожения урожая. Даже если их и будут сбивать, результат никуда не уйдёт, будут падать в поля. Желательно пуски делать с территории России. Надо продумать вариант доставки через границу.

От неожиданности генерал Вязов впервые в жизни покрылся такой испариной.

(Продолжение следует).

9 июня 2024 года.

Сергей Роща

Хабаровск