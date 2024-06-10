Экологический отряд «Эко-Лицей» активно участвует в лесовосстановительной кампании «Растим лес», возглавляемой опытным специалистом Цыцык Дашинимаевной Банзаракцаевой. Молодые энтузиасты из лицея «Ритм» вносят значительный вклад в процесс восстановления лесных массивов.

В рамках проекта «Растим лес» ученики лицея «Ритм» принимают активное участие в уходе за молодыми саженцами в лесопитомнике, расположенном в селе Некрасовка. Здесь они занимаются пикировкой сеянцев сосны, способствуя озеленению населенных пунктов и улучшению экологической обстановки.