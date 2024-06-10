Концерт под названием «Дорога к семейному счастью» прошел на городских прудах 8 июня. В нем приняли участие детские вокальные и танцевальные коллективы.

Гостями праздника стали семьи с детьми. Родителей и ребят привлекла разнообразная развлекательная программа, которая включала в себя выступления музыкальных и танцевальных групп, интерактивные игровые площадки, розыгрыш призов. На сценической площадке выступили вокальная группа «Парагвай», вокальный ансамбль «Алегретто», детская вокальная группа «Смайлики» и другие коллективы.

Во время праздника всем присутствующим напомнили, что 22 ноября 2023 года Президент Российской Федерации подписал указ о проведении в стране Года семьи в 2024 году. Также организаторы отметили, что благодаря дружной семье будущим поколениям передаются культурные традиции, жизненный опыт и ценности старших поколений.

Сейчас в Хабаровске проживает около 80 тысяч семей, в которых воспитывается 143 тысяч детей. Примечательно, что в городе 19 «ячеек общества» воспитывают 8 и более детей.

Для хабаровских семей с детьми предусмотрено 20 мер адресной социальной поддержки. В 2023 году на эти цели было направлено 367 миллионов рублей, из которых 328 миллионов — на питание в детских садах и школах для детей из многодетных семей или детей-инвалидов. Администрация города также выделила 6,5 миллионов рублей на компенсацию расходов по горячему водоснабжению и центральному отоплению, 2,8 миллиона на ремонт жилья малоимущим многодетным семьям. Также за два года в Хабаровске 134 семьи получили единовременную выплату за рождение одновременно двух детей по 100 тысяч рублей.

Особое внимание в Хабаровске уделяется семьям участников СВО. На их поддержку в 2023 году было направлено около 25 миллионов рублей.

«Поддержка семей мобилизованных хабаровчан была и остается важнейшей задачей для администрации города. После начала специальной военной операции жители краевой столицы сплотились для поддержки Президента России Владимира Путина и Вооруженных Сил Российской Федерации. Разностороннюю помощь военнослужащим и их семьям оказывают мэрия, ветеранские организации города, бизнес и все неравнодушные хабаровчане», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.