В Хабаровском крае началась реализация совместного проекта Правительства края и АО.ДОМ.РФ – арендное жилье. ДОМ.РФ заключил с застройщиками 11 договоров участия в долевом строительстве на 1 648 квартир. Из них 1 564 – в Хабаровске, 84 – в Комсомольске-на-Амуре.

Первые жилые помещения будущие арендаторы смогут получить во втором квартале 2025 года. Квартиры гражданам будут предоставляться в долгосрочную аренду через регионального оператора – АО «ЗАСТРОЙЩИК.27». Условия финансирования арендной ставки: 1/3 субсидируется из федерального бюджета, еще 1/3 – из регионального, человек платит всего 1/3 арендной ставки, это примерно 1/4 от среднерыночного уровня. Напомним, реализовать проект «Арендное жилье в ДФО» поручил Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2022 году.

Категории граждан, которые будут иметь право на льготное арендное жилье, будут определяться исходя из региональной потребности. Предполагается, что это будут участники СВО, работники оборонно-промышленных предприятий, молодые специалисты и другие категории.

На площадке Петербургского международного экономического форума врио губернатора края Дмитрий Демешин встретился с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Во время встречи Дмитрий Демешин отметил, что регион заинтересован в продолжении сотрудничества по доступному арендному жилью.

— Это крайне важное направление, которое позволит улучшить жилищные условия наших граждан. Не менее перспективной мы считаем программу комплексного развития территорий. Нам нужно, чтобы приходили надежные застройщики. Хороший пример – реализация проекта КРТ в районе переулка Брянский в Хабаровске. Поэтому однозначно в сфере жилищного строительства ДОМ.РФ — наш базовый партнёр, – отметил врио губернатора Дмитрий Демешин.

Напомним, что в Хабаровском крае совместно с ДОМ.РФ реализуется еще ряд проектов. Еще одна инициатива позволяет заняться индивидуальным жилищным строительством, получив жилищный (ипотечный) кредит по сниженной процентной ставке. Сделать это можно на платформе «СТРОИМ.ДОМ.РФ». Еще одним важным направлением совместной работы правительства Хабаровского края и ДОМ.РФ является реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ). Правительство России передало ДОМ.РФ участки федеральной земли общей площадью 207 га по улице Связной в Хабаровске. Здесь планируется построить 1,6 млн кв. м жилья, семь детских садов и три школы. Также через один из первых аукционов ДОМ.РФ под реализацию проекта КРТ инвестор получил 66,9 га земли в районе переулка Брянского краевого центра, где помимо 600 тыс. кв. м жилья будет возведено три детских сада и школа на 1600 мест.