Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Дальний Восток – Земля приключений». Чтобы выиграть, не обязательно выбирать сложные маршруты, достаточно отправиться в однодневное путешествие и снять об этом 8-минутный фильм. Например, в прошлом году победительница в номинации «Водное путешествие» Алиса Слыщенко совершила однодневный морской поход на паруснике по мысу «Зеленый» (Камчатский край).

В министерстве туризма Хабаровского края предложили вариант путешествия по нашему региону – поход на гору Матай. Это несложный дневной маршрут по девственной тайге, где можно набрать кедровых шишек, надышаться осенним воздухом и пообедать на природе возле костра. Продолжительность похода без учета дороги – 8-10 часов.

— Гора Матай находится на удалении 100 км от южной границы г. Хабаровска. Высота горы составляет 812 метров и в юго-восточном направлении – это высочайшая точка после Большого Хехцира. При этом на вершину горы ведет зарастающая автомобильная дорога (волок), позволяющая заехать на высоту 700 метров. Дальше вас ожидает 9 км лесной дороги по дальневосточной тайге. На вершине видовой площадки для всех любителей путешествий открывается обзорный вид на ближайшие населенные пункты – Переясловку и Кутузовку, – рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.

При планировании путешествия важно помнить о нескольких важных правилах: путешествие должно быть осуществлено без использования моторной техники (но до стартовой точки маршрута можно добираться на любом транспорте); продолжительность кинофильма о путешествии не должна превышать 8 минут; кинофильм о путешествии должен содержать голосовое сопровождение и присутствие участника в кадре. Со всеми правилами можно ознакомиться на официальном сайте конкурса путешественникдв.рф.

Как подчеркивают организаторы, принять участие могут не только профессиональные путешественники, но и любители. Для съемок фильма, который может принести победу и главный приз – 3 млн рублей, тоже не обязательно иметь профессиональное оборудование, достаточно телефона.

Кроме того, во втором сезоне конкурса принимаются видео с прошлых поездок: путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года.

Подать заявку на путешественникдв.рф можно до 30 декабря. Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.