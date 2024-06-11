В Хабаровском крае продолжают действовать преференциальные режимы для бизнеса. По информации минэкономразвития края, на 1 июня 2024 года в регионе в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» сегодня реализуется 106 инвестиционных проектов. Общий объем заявленных инвестиций оценивается в 338,2 млрд рублей, планируется создать дополнительно свыше 13,6 тысячи новых рабочих мест.

— Положение Хабаровского края как главного промышленного и транспортно-логистического центра Дальнего Востока предопределило основные направления инвестиционных вложений. Это обрабатывающие отрасли: горнорудная отрасль и металлургия, авиа-, судо- и машиностроение, нефтегазовая и химическая промышленность, производство стройматериалов. Это логистика – грузоперевозки и создание логистических центров. Это сельское хозяйство – проекты в сфере растениеводства и животноводства, – сообщили в министерстве экономического развития края.

Масштабные для региона проекты в области переработки полезных ископаемых с совокупным объемом капитальных вложений свыше 350 млрд рублей реализуют резиденты ТОР ООО «Амур Минералс» и ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат». Так, ПАО «Русолово», входящее в холдинг «Селигдар», продолжает реализовывать стратегический проект по созданию металлургического кластера полного цикла на территории Хабаровского края. В 2023 году компания приступила к строительству Амурского металлургического комбината. С 2021 года ведется строительство горно-обогатительного предприятия на базе производственного комплекса Правоурмийский. Завершена масштабная модернизация обогатительной фабрики производственного комплекса Солнечный. Для реализации этих проектов инвестор также воспользовался поддержкой режима ТОР.

В 2023 году введен в эксплуатацию крупнейший на Дальнем Востоке распределительный центр класса «А» для бренда «OZON», приступил к работе центр превентивной медицины и диагностики «МиР японской медицины», одним из учредителей которого является РЖД. Завершено строительство крупного свиноводческого комплекса «СКИФАГРО-ДВ».

С прошлого года холдинг «Волгабас» реализует инвестпроект «Дальневосточный автокластер» по строительству сборочного производства автобусов под маркой «Амурбас» (10,7 млрд рублей). Другим новым направлением с использованием режима ТОР стала комплексная жилищная застройка по программе «Дальневосточный квартал» (29,7 млрд рублей).

— В 2024 году статус резидента ТОР «Хабаровск» уже получили 7 компаний с заявленным объемом инвестиций в размере 15,7 млрд рублей и 500 новых рабочих мест, – подчеркнули в министерстве. – В их числе знаковый проект строительства гостиничного комплекса «три звезды» вблизи действующего международного аэровокзального комплекса. Его строит дочерняя структура якорного резидента ТОР «Хабаровск» – АО «Хабаровский аэропорт». По итогам первого полугодия 2024 года планируется, что статус резидента ТОР получат еще 3 компании.

На предварительной стадии, стадии расширения, находятся 6 инвестиционных площадок общей площадью 17,5 тысячи га для реализации проектов с общим объемом инвестиций 41,9 млрд рублей и 1600 новых рабочих мест. Среди них инвестпроект по созданию на мысе Манорский морского угольного терминала порт «Эльга» и строительству первой в стране частной железной дороги, соединяющей терминал с Эльгинским угольным месторождением в Республике Саха (Якутия). Распространение режима ТОР позволит получить господдержку оператору проекта ООО «Порт Эльга».