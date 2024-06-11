В план на 2024 год входит благоустройство 19-ти дворовых территорий края. Их отремонтируют в числе мероприятий планов социального развития центров экономического роста, которые финансируются за счет президентской дальневосточной единой субсидии.

В итоге в одном из дворов Хабаровска по адресу Калинина, 10 на деньги субсидии сделают мини-парк. Он будет рассчитан на разные возрастные группы. Парк будет всесезонным, в нем обеспечат безбарьерную среду для маломобильных людей. Дети смогут безопасно отдыхать, катаясь на каруселях и горках. На придомовой территории появится автопарковка.

Проект мини-парка содержит в себе не только минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории. Там будут выполнены асфальтирование, освещение, установка лавок, урн, детского игрового и спортивного оборудования. Также будут выполнены работы для беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения. Ширина проемов входных зон будет рассчитана для проезда инвалидных колясок и дальнейшего передвижения по территории площадки, – рассказала начальник отдела по формированию комфортной городской среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Оксана Лугина.

Напомним, всего Хабаровскому краю на 2024 год в рамках единой субсидии выделено 132,5 млн рублей. Дворы обновят в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Амурске, Бикине, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани, а также поселках Ванино и Чегдомын.