Сегодня, 12 июня, в загородных оздоровительных центрах и пришкольных лагерях Хабаровского края проходят тематические мероприятия, посвященные Дню России. Как сообщили в министерстве образования и науки края, школьники участвуют в патриотических акциях, тематических конкурсах, викторинах и мастер-классах.

День России в детских лагерях начался с торжественных линеек. Ребята исполнили Государственный гимн РФ и поучаствовали в церемонии поднятия Государственного флага России.

В краевом детском центре «Созвездие» прошло тематическое мероприятие «Моя Россия». Участники смены проверили знания о государственных символах, основных исторических событиях и географических открытиях.

В Краевом центре образования подготовили масштабную программу – образовательный блок и творческие мастер-классы. Ребята не только узнали о деятелях культуры и искусства, русских традициях, но и научились делать матрешку – один из главных культурных символов России.

В пришкольных лагерях дети изготовили памятные открытки и коллажи «С Россией в сердце» и «Символы России». А воспитанники краевых школ-интернатов стали участниками игровой программы. Ребята называли известные достопримечательности, имена полководцев, вспомнили пословицы и поговорки о Родине.

Также государственному празднику посвятили лекторий филиала Российского общества «Знание». На мероприятии собрались школьники из Хабаровска и Хабаровского района, курсанты Дальневосточного юридического института и учащиеся школы № 3 города Дебальцево. Лекторий прошел в формате интеллектуальной викторины, посвященной достижениям страны.

Кроме того, школьники присоединились к всероссийской акции «Окна России», старт которой дало «Движение Первых». Участники украсили окна образовательных организаций патриотичными атрибутами.