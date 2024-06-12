В Хабаровском крае стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку и математике. Максимальные 100 баллов по русскому языку получили 16 выпускников, по профильной математике – трое, сообщили в министерстве образования и науки края.

Экзамен по русскому языку сдавали 5046 школьников. Высший балл получили одиннадцатиклассники Краевого центра образования, школ №№ 30 и 80, гимназии № 6, лицея инновационных технологий, экономической гимназии, математического и правового лицеев, лицея «Звездный» Хабаровска, школ №№ 23 и 31, гимназий №№ 9 и 45 Комсомольска-на-Амуре, школы № 1 р.п Солнечный и школы № 2 с. Князе-Волконское-1. Результат 95 – 99 баллов получили 46 участников экзамена.

Математику профильного уровня сдавали 2054 школьника. Впервые за последние 4 года трое ребят получили 100 баллов по данной дисциплине. Все они выпускники хабаровских образовательных учреждений – школы № 80, гимназии № 6 и лицея инновационных технологий. Еще у 21 старшеклассника результат от 95 до 99 баллов.

Математику базового уровня сдавали 2998 человек, из них 1323 получили оценку «5».

— По итогам пяти экзаменов в Хабаровском крае 31 стобалльный результат. Из них 16 – по русскому языку, 9 – по химии, три – по литературе, еще три – по математике. Два одиннадцатиклассника из Хабаровска получили максимальные баллы по двум предметам – по русскому языку и химии, – рассказали в министерстве.

Напомним, что выпускники Хабаровского края, получившие на экзамене 95 баллов и выше, могут претендовать на денежную премию имени генерал-губернатора Н.И. Гродекова.