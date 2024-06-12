Такое решение единогласно утвердили народные избранники на внеочередном заседании муниципального парламента.

Напомним, в этом году истекает срок полномочий городской думы седьмого созыва. Решение о назначении новых выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск» днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки их полномочий. В этом году это воскресенье выпадает на 8 сентября.

«Хабаровский край сейчас находится на пороге знаковых событий. В этом году нас ждут масштабные выборы: помимо главы региона и депутатов законодательного собрания, нам предстоит выбрать депутатов в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а в последнем еще и мэра, — сообщил он. — Надеюсь, что выборы пройдут на высочайшем уровне, ну и пусть каждый по своему округу проявит лучшие качества и победит сильнейший», — отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

Он выразил уверенность в том, что выборы пройдут успешно.

«Дума седьмого созыва успешно решает многие вопросы городской жизни. Это и распределение бюджета города Хабаровска, и его наполнение. Депутаты принимают участие в решении множества важных проблем. И я уверен, что хабаровчане вновь выберут достойный состав городской думы», — прокомментировал председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.