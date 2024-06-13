Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин принял участие в закладке дубовой рощи на берегу Амура в Хабаровске. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской эколого-просветительской акции «Марафон зеленых дел», приуроченной ко Дню России.

На склоне парка вдоль центральной набережной адмирала Невельского Дмитрий Демешин вместе с остальными участниками дал старт акции, посадив первое дерево. Всего было высажено 25 саженцев дуба монгольского. Закладка дубняка на берегу Амура укрепит склон от оползней, а также станет еще одной точкой природной очистки городского воздуха.

— Наш писатель Михаил Пришвин сказал: «Любить природу — это значит любить Родину». Любовь к Родине проявляется в делах. Один из способов выразить ее — это забота об окружающей среде и природе. Посадка деревьев, укрепление берега реки Амур помогает улучшить состояние нашей экологии и защитить природу, — отметил Дмитрий Демешин.

Почетными гостями акции стали хабаровские ученые, общественники педагоги, руководители предприятий, активно участвующие в решении вопросов экологии, экологического воспитания и просвещения населения. Их достижения в этом году были отмечены почетными грамотами и благодарностями правительства края и регионального минприроды.

Напомним, Центральный парк культуры и отдыха в 1997 году был наделен статусом особо охраняемой природной территории краевого значения. Сегодня это визитная карточка Хабаровска и любимое место отдыха горожан и гостей краевой столицы. Общая площадь территории парка – около 8,7 га.

СПРАВОЧНО

Дуб монгольский широко распространен на Дальнем Востоке, живет более 300 лет, не боится сильных ветров, жары и мороза, неприхотлив к почвам, вырастает до 30 и более метров в высоту.